[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 15일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 15일

입력 2025-09-15 02:36
수정 2025-09-15 02:36
이미지 확대




48년생 : 사람 사귈 때 마음을 활짝 열어라.

60년생 : 양보심을 길러라

72년생 : 하는 일마다 행운 따른다.

84년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

96년생 : 적극적으로 일을 추진해야 길하다.



49년생 : 차분히 일을 풀어나가라.

61년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

73년생 : 하는 일에 큰 성과가 있다.

85년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

97년생 : 뜻한대로 이루겠다.

호랑이

50년생 : 남서쪽은 길하다.

62년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.

74년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

86년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.

98년생 : 행운이 기다린다.

토끼

51년생 : 매사 순조롭게 흐르는 구나.

63년생 : 추진하는 일 성사된다.

75년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

87년생 : 재물운이 다가오니 초조해 하지 말라.

99년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.



52년생 : 당장은 힘들어도 좋은 일 생긴다.

64년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

76년생 : 운기가 호전되어 풀린다.

88년생 : 성공의 지름길을 달리는 형상.

00년생 : 재물과 인기가 함께 한다.



53년생 : 노력하니 많은 사람에게 존경받는다.

65년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

77년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

89년생 : 수입이 늘어나는 날이다.

01년생 : 잃는 것만큼 얻음도 있다.



54년생 : 반가운 손님을 만난다.

66년생 : 능력을 인정받겠다.

78년생 : 당장은 힘들어도 좋은 일 생기겠다.

90년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

02년생 : 집안에 경사가 생긴다.



43년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

55년생 : 가정화목에 힘써라.

67년생 : 행운과 이득이 많은 날이다.

79년생 : 새로운 일이 다가온다.

91년생 : 이성과 즐거운 하루.

원숭이

44년생 : 사람마다 우러러본다.

56년생 : 일을 성취하니 좋다.

68년생 : 마음을 다스려라.

80년생 : 피로하지만 운세는 좋다.

92년생 : 즐거운 일 생기겠다.



45년생 : 이웃과 함께 하는 것이 길이다.

57년생 : 만족한 하루가 되겠다.

69년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

81년생 : 행운이 손짓하는구나.

93년생 : 바쁜 만큼 이득이 생긴다.



46년생 : 신수가 태평하니 걱정 별로 없다.

58년생 : 금전운이 왕성하다.

70년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.

82년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

94년생 : 희망의 미래가 보인다.

돼지

47년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.

59년생 : 하늘이 도와주는 운세이다.

71년생 : 힘든 고비를 이겨나가겠다.

83년생 : 뜻한 바대로 이루어진다.

95년생 : 크게 발전하는 운세이다.
