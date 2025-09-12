[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 13일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 작은 횡재수가 있다.60년생 : 건강이나 사업에 모두 행운이 있다.72년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.84년생 : 금전운이 아주 좋다.96년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.49년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때이다.61년생 : 여행은 아주 좋다.73년생 : 일이 풀리기 시작한다.85년생 : 새로운 일을 시작하기엔 이르다.97년생 : 공과 사를 잘 구별하라.호랑이50년생 : 생각지도 않던 좋은 일이 생긴다.62년생 : 새로운 길 열리니 고민 끝이다.74년생 : 업무에 최선을 다하라.86년생 : 계획한대로 운이 상승한다.98년생 : 좋은 기회가 있겠다.토끼51년생 : 이동이나 변동은 유리하다.63년생 : 귀인의 도움으로 큰 성과.75년생 : 하던 일을 계속하라.87년생 : 겸손해야 인정받는다.99년생 : 활기찬 하루 되겠다.52년생 : 근심거리가 해결된다.64년생 : 금전운은 좋으나 투자는 삼가.76년생 : 언행에 조심해야 하겠다.88년생 : 망설이지 말고 밀고 나가라.00년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.53년생 : 즐거운 일이 생긴다.65년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.77년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 된다.89년생 : 인간관계에 기쁨이 있다.01년생 : 한발 물러서면 행운 있다.54년생 : 모든 일에 안정을 취하라.66년생 : 사업추진은 바로 이때 한다.78년생 : 즐거운 일 생긴다.90년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.02년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.43년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.55년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.67년생 : 매사 순조롭게 정리된다.79년생 : 이동, 변동은 이득 있다.91년생 : 분수를 지키고 열심히 하라.원숭이44년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.56년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.68년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.80년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.92년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠구나.45년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.57년생 : 작지만 소득 생긴다.69년생 : 경사스러운 일 생기겠다.81년생 : 근심거리가 해결된다.93년생 : 기회를 놓치지 마라.46년생 : 의사표현을 확실히 하라.58년생 : 재물과 인기가 함께 한다.70년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.82년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.94년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.돼지47년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.59년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.71년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.83년생 : 개인적으로 축하 받을 일 생긴다.95년생 : 기쁜 소식 있겠다.