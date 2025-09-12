[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 13일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 13일

입력 2025-09-12 02:03
수정 2025-09-12 02:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 작은 횡재수가 있다.

60년생 : 건강이나 사업에 모두 행운이 있다.

72년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

84년생 : 금전운이 아주 좋다.

96년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.



49년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때이다.

61년생 : 여행은 아주 좋다.

73년생 : 일이 풀리기 시작한다.

85년생 : 새로운 일을 시작하기엔 이르다.

97년생 : 공과 사를 잘 구별하라.

호랑이

50년생 : 생각지도 않던 좋은 일이 생긴다.

62년생 : 새로운 길 열리니 고민 끝이다.

74년생 : 업무에 최선을 다하라.

86년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

98년생 : 좋은 기회가 있겠다.

토끼

51년생 : 이동이나 변동은 유리하다.

63년생 : 귀인의 도움으로 큰 성과.

75년생 : 하던 일을 계속하라.

87년생 : 겸손해야 인정받는다.

99년생 : 활기찬 하루 되겠다.



52년생 : 근심거리가 해결된다.

64년생 : 금전운은 좋으나 투자는 삼가.

76년생 : 언행에 조심해야 하겠다.

88년생 : 망설이지 말고 밀고 나가라.

00년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.



53년생 : 즐거운 일이 생긴다.

65년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.

77년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 된다.

89년생 : 인간관계에 기쁨이 있다.

01년생 : 한발 물러서면 행운 있다.



54년생 : 모든 일에 안정을 취하라.

66년생 : 사업추진은 바로 이때 한다.

78년생 : 즐거운 일 생긴다.

90년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

02년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.



43년생 : 근심이 없어지고 기쁨 찾아온다.

55년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

67년생 : 매사 순조롭게 정리된다.

79년생 : 이동, 변동은 이득 있다.

91년생 : 분수를 지키고 열심히 하라.

원숭이

44년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.

56년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

68년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.

80년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.

92년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠구나.



45년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.

57년생 : 작지만 소득 생긴다.

69년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

81년생 : 근심거리가 해결된다.

93년생 : 기회를 놓치지 마라.



46년생 : 의사표현을 확실히 하라.

58년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

70년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.

82년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.

94년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.

돼지

47년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

59년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

71년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.

83년생 : 개인적으로 축하 받을 일 생긴다.

95년생 : 기쁜 소식 있겠다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로