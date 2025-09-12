[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 12일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 12일

입력 2025-09-12 02:02
수정 2025-09-12 02:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 인내할수록 열매가 크다.

60년생 : 집안에 경사가 생기겠다.

72년생 : 부러울 게 없는 신세다.

84년생 : 노력의 대가가 나타난다.

96년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.



49년생 : 정신없이 바쁜날이다.

61년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.

73년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.

85년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.

97년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

호랑이

50년생 : 중요한 일 곧 해결된다.

62년생 : 처신을 잘하면 명예 얻겠다.

74년생 : 경사스러운 일 있겠다.

86년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

98년생 : 운세가 차츰 호전된다.

토끼

51년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

63년생 : 마음놓고 일을 추진하라.

75년생 : 일의 추진은 내일로 미루어라.

87년생 : 자신감이 생기나 과욕은 금물.

99년생 : 친구의 조언을 받아들여라. 행운 있겠다.



52년생 : 베푼만큼 이득이 있다.

64년생 : 재물이 생기겠구나.

76년생 : 큰 성공 거두게 되겠구나.

88년생 : 일이 잘 진행된다.

00년생 : 충실하라. 밝은 날이 온다.



53년생 : 겸손하면 인정받는다.

65년생 : 금전낭비를 하지 말아라.

77년생 : 운수가 좋으니 새로운 일도 무방하다.

89년생 : 뜻대로 일이 풀린다.

01년생 : 가정에 충실하라. 덕이 된다.



54년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

66년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.

78년생 : 최선을 다하면 대길하다.

90년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

02년생 : 큰 성과 있으니 행운 있다.



43년생 : 사람 만나는 일 좋은 일이다.

55년생 : 가족과 즐거운 시간을 가져라.

67년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

79년생 : 문서에서 이득을 본다.

91년생 : 기분이 상쾌한 하루가 되겠다.

원숭이

44년생 : 작은 투자로 큰 소득 있겠다.

56년생 : 걱정스러운 일 해결된다.

68년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.

80년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.

92년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.



45년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.

57년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

69년생 : 사소한 일에 더욱 신경 써라.

81년생 : 관록운도 있고 뜻밖의 횡재도 있다.

93년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.



46년생 : 가족의견을 존중하라.

58년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라 운이 좋다.

70년생 : 기다려라 행운이 온다.

82년생 : 마음놓고 일을 추진하라.

94년생 : 반가운 사람을 만나게 된다.

돼지

47년생 : 때를 기다리면 행운 있다.

59년생 : 욕심만 버리면 재물운 따른다.

71년생 : 이동하면 좋은 결과 생긴다.

83년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.

95년생 : 활기 넘치니 적극적으로 밀고 나가라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로