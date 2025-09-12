[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 12일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 인내할수록 열매가 크다.60년생 : 집안에 경사가 생기겠다.72년생 : 부러울 게 없는 신세다.84년생 : 노력의 대가가 나타난다.96년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.49년생 : 정신없이 바쁜날이다.61년생 : 뜻밖의 재물을 얻게 된다.73년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.85년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.97년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.호랑이50년생 : 중요한 일 곧 해결된다.62년생 : 처신을 잘하면 명예 얻겠다.74년생 : 경사스러운 일 있겠다.86년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.98년생 : 운세가 차츰 호전된다.토끼51년생 : 친지와 즐거움 나눈다.63년생 : 마음놓고 일을 추진하라.75년생 : 일의 추진은 내일로 미루어라.87년생 : 자신감이 생기나 과욕은 금물.99년생 : 친구의 조언을 받아들여라. 행운 있겠다.52년생 : 베푼만큼 이득이 있다.64년생 : 재물이 생기겠구나.76년생 : 큰 성공 거두게 되겠구나.88년생 : 일이 잘 진행된다.00년생 : 충실하라. 밝은 날이 온다.53년생 : 겸손하면 인정받는다.65년생 : 금전낭비를 하지 말아라.77년생 : 운수가 좋으니 새로운 일도 무방하다.89년생 : 뜻대로 일이 풀린다.01년생 : 가정에 충실하라. 덕이 된다.54년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.66년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.78년생 : 최선을 다하면 대길하다.90년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.02년생 : 큰 성과 있으니 행운 있다.43년생 : 사람 만나는 일 좋은 일이다.55년생 : 가족과 즐거운 시간을 가져라.67년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.79년생 : 문서에서 이득을 본다.91년생 : 기분이 상쾌한 하루가 되겠다.원숭이44년생 : 작은 투자로 큰 소득 있겠다.56년생 : 걱정스러운 일 해결된다.68년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.80년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.92년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.45년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.57년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.69년생 : 사소한 일에 더욱 신경 써라.81년생 : 관록운도 있고 뜻밖의 횡재도 있다.93년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.46년생 : 가족의견을 존중하라.58년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라 운이 좋다.70년생 : 기다려라 행운이 온다.82년생 : 마음놓고 일을 추진하라.94년생 : 반가운 사람을 만나게 된다.돼지47년생 : 때를 기다리면 행운 있다.59년생 : 욕심만 버리면 재물운 따른다.71년생 : 이동하면 좋은 결과 생긴다.83년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.95년생 : 활기 넘치니 적극적으로 밀고 나가라.