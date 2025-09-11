[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 11일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 11일

입력 2025-09-11 01:08
수정 2025-09-11 01:08
이미지 확대




48년생 : 겸손의 미덕을 보이면 길하다.

60년생 : 자녀에게 애정을 표시하라.

72년생 : 지출을 줄이고 절약하라.

84년생 : 계획대로 운이 상승한다.

96년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.



49년생 : 기다리던 소식 듣겠다.

61년생 : 솔직하게 처신하면 좋은 결과 있다.

73년생 : 행운이 찾아온다.

85년생 : 성공의 기운이 맴돈다.

97년생 : 즐거운 일이 생긴다.

호랑이

50년생 : 기다리면 운이 따른다.

62년생 : 집안이 화평해진다.

74년생 : 일에 행운이 가득하다.

86년생 : 이익이 많은 하루.

98년생 : 노력한 만큼 대가 있다.

토끼

51년생 : 경사 있는 즐거운 하루.

63년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

75년생 : 마음의 안정을 찾아라.

87년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

99년생 : 기회가 왔을 때 잡아라.



52년생 : 남쪽사람이 당신에게 도움을 준다.

64년생 : 재물 소득이 있겠으니 대길.

76년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.

88년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

00년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.



53년생 : 귀인의 덕을 보겠다.

65년생 : 재운이 왕성하니 수입도 좋아진다.

77년생 : 문서로 득 볼 일 있겠다.

89년생 : 행운이 있으니 힘껏 밀고 나가라.

01년생 : 근심이 사라지는구나.



54년생 : 시간을 두고 천천히 정리하라.

66년생 : 돈은 들어오니 금전에 연연하지 마라.

78년생 : 마음대로 일이 풀린다.

90년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

02년생 : 새로운 일에 접근하라.



43년생 : 주변으로부터 큰 도움 받는다.

55년생 : 일이 꼬이나 곧 해결된다.

67년생 : 행운이 있다.

79년생 : 건강에 주의하라.

91년생 : 참는 것이 상책. 화를 면한다.

원숭이

44년생 : 집안에 좋은 일 있겠다.

56년생 : 명예운이 강한 날이다.

68년생 : 허세만 버리면 재물 넘친다.

80년생 : 하는 일마다 즐겁다 .

92년생 : 순서를 기다리면 행운 있다.



45년생 : 적은 투자로 큰 소득 있겠다.

57년생 : 좋은 결실 얻겠구나

69년생 : 마음을 다스려라

81년생 : 뿌린 만큼 소득이 있겠다.

93년생 : 마음먹기에 달렸다.



46년생 : 귀인 만난다.

58년생 : 휴식을 취하면서 준비하라.

70년생 : 가는 곳마다 길운이 있구나.

82년생 : 일이 순조롭다.

94년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.

돼지

47년생 : 만사가 형통하다.

59년생 : 길운이 다가오니 일 잘 풀린다.

71년생 : 순리에 따라야 좋겠다.

83년생 : 큰일을 벌려도 좋다.

95년생 : 우연한 만남으로 득을 본다.
