[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 10일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 10일

입력 2025-09-10 01:28
수정 2025-09-10 01:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 고비를 잘 넘기겠다.

60년생 : 힘들면 가까운 사람에게 도움 청하라.

72년생 : 희망의 빛이 보인다.

84년생 : 가정에 충실할 때 행운 있다.

96년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.



49년생 : 성급한 행동은 역효과 일으킨다.

61년생 : 재물과 명예운이 높다.

73년생 : 타인의 말을 새겨들어라.

85년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

97년생 : 이득이 넘쳐난다.

호랑이

50년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.

62년생 : 뜻밖에 행운이 있다.

74년생 : 모든 일이 성사되겠다.

86년생 : 현상유지에 힘쓰라.

98년생 : 어려움 없겠다.

토끼

51년생 : 마음대로 이루어진다.

63년생 : 주변사람의 도움 크겠다.

75년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.

87년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

99년생 : 남녀사이 애정이 싹튼다.



52년생 : 서서히 빛을 발하는구나.

64년생 : 새로운 길이 열린다.

76년생 : 자신감 있게 노력함이 좋겠다.

88년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.

00년생 : 노력하면 좋은 결실 맺는다.



53년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

65년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

77년생 : 계획했던 일이 풀린다.

89년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

01년생 : 경제 사정 맞추어서 움직여라.



54년생 : 좋은 소식만 접하는구나.

66년생 : 이득이 있으나 안정이 제일이다.

78년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

90년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

02년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.



43년생 : 재물이 들어오는 운이다.

55년생 : 차츰 복이 찾아든다.

67년생 : 정도를 걸으면 즐거운 하루.

79년생 : 노력의 대가를 받겠다.

91년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.

원숭이

44년생 : 작은 실수를 조심하라.

56년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.

68년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

80년생 : 마음에 안정을 얻게 된다.

92년생 : 언행에 조심해야 하겠다.



45년생 : 손해가 생기나 참아야한다.

57년생 : 하는 일마다 막힘이 없다.

69년생 : 자신의 실력 발휘하라.

81년생 : 운이 조금씩 다가온다.

93년생 : 이익이 있다.



46년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.

58년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

70년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.

82년생 : 마음의 여유를 가져라.

94년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

돼지

47년생 : 느긋한 마음으로 화를 면한다.

59년생 : 가까운 사람과 더욱 가까워진다.

71년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

83년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

95년생 : 작은 일이라도 성심 성의껏 대하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로