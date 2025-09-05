[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 7일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 현재 일에 충실할 때 어려움도 풀린다.60년생 : 투지 있게 노력하면 좋은 결과 있다.72년생 : 자녀로부터 기쁜 일 생긴다.84년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.96년생 : 자신의 마음먹기에 달려있다.49년생 : 주변 사람에게 베풀면 복이 들어온다.61년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.73년생 : 생각했던 일들이 서서히 이루어진다.85년생 : 은인의 도움 있겠다.97년생 : 구설수가 있으니 언행을 조심하라.호랑이50년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 기쁘구나.62년생 : 꼼꼼하게 검토한 후 처리하라.74년생 : 서서히 수입이 늘어나겠다.86년생 : 재물이 들어온다.98년생 : 적극적인 자세가 필요하다.토끼51년생 : 부러울 게 없는 신세다.63년생 : 지금이 최선이다.75년생 : 즐거운 하루가 될 것이다.87년생 : 휴식이 필요하다 안정을 취하라.99년생 : 돈을 요령껏 쓰는 것이 좋겠다.52년생 : 신수 왕성하고 운수대통이라.64년생 : 적극적으로 일을 추진하라.76년생 : 소득이 좋아져 주머니가 두둑하다.88년생 : 일이 쉽게 이루어진다.00년생 : 좋은 기회를 놓치지 말아라.53년생 : 매사 뜻한 대로되겠다.65년생 : 분수 지켜야 희망 있다.77년생 : 고통 사라지며 일이 해결된다.89년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.01년생 : 너무 과신 말고 노력하라.54년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.66년생 : 앞길이 순탄하게 풀려나간다.78년생 : 운이 좋으니 마음껏 행동하라.90년생 : 작은 투자로 큰 소득 있겠다.02년생 : 차분히 일을 처리하라.43년생 : 집안에 행복이 있구나.55년생 : 횡재수가 있는 좋은 날이다.67년생 : 적극적으로 밀고 나가라.79년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.91년생 : 인간관계 잘 맺어라.원숭이44년생 : 주변 사람들로부터 좋은 소식이 들려온다.56년생 : 주머니 사정이 좋다.68년생 : 모임을 통해 일이 해결된다.80년생 : 오늘은 모든 운이 좋다.92년생 : 일이 순조롭다.45년생 : 기회는 또 돌아오니 걱정 마라.57년생 : 아랫사람으로부터 좋은 소식 들려온다.69년생 : 대길하니 만사형통 한다.81년생 : 근심거리가 해결된다.93년생 : 자신 있게 추진하면 행운.46년생 : 신수가 태평하니 걱정 마라.58년생 : 사소한 일일수록 주의를 기울여라.70년생 : 건강만 잘 지키면 걱정할 것 없다.82년생 : 장거리 여행도 좋다.94년생 : 남의 얘기를 새겨들으면 행운이 온다.돼지47년생 : 희망의 빛이 보인다.59년생 : 문서로 득이 있겠구나.71년생 : 분수를 지키는 것이 중요.83년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.95년생 : 차분히 맡은 일에 충실하면 이득.