[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 6일

방금 들어온 뉴스

신문 구독
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 6일

입력 2025-09-05 01:32
수정 2025-09-05 01:32
이미지 확대




48년생 : 재물은 동쪽에서 왕성하다.

60년생 : 가급적 먼 여행은 삼가는 것이 좋다.

72년생 : 계획대로 얻겠다.

84년생 : 가족끼리 화합을 도모하라.

96년생 : 행동이 차분하면 길하다.



49년생 : 안정이 필요한 시기이다.

61년생 : 이득이 왕성하니 기쁜 하루.

73년생 : 기쁜 일 생기겠다.

85년생 : 몸과 마음이 가볍다.

97년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

호랑이

50년생 : 하는 일마다 행운 따른다.

62년생 : 지금 상황에 만족하면 즐거운 하루.

74년생 : 냉정한 판단이 운을 상승하게 한다.

86년생 : 꾸준한 수입이 생긴다.

98년생 : 사람 사귈 때 마음을 열어라.

토끼

51년생 : 허전한 마음을 느끼는 날이다.

63년생 : 작은 일들이 성사된다.

75년생 : 어지러운 세상에 휩쓸리지 마라.

87년생 : 가정에 경사가 있는 날이다.

99년생 : 마음과 몸이 안정된다.



52년생 : 평가가 좋아진다.

64년생 : 협동하면 성과가 크겠다.

76년생 : 귀인의 도움이 잇따른다.

88년생 : 문서, 금전으로 인한 이익 따른다.

00년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 생긴다.



53년생 : 경솔한 행동은 삼가는 게 좋다.

65년생 : 주변사람과 의논하면 뜻한대로 이룬다.

77년생 : 현상유지가 최선책이다.

89년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 길하다.

01년생 : 기쁜 소식이 가득하다.



54년생 : 가벼운 언행을 피하면 만사형통.

66년생 : 분수에 맞게 투자하라.

78년생 : 자신의 뜻대로 밀고 나가라.

90년생 : 서둘러 행운을 잡아라.

02년생 : 큰 욕심 부리지 말고 만족하라.



43년생 : 아랫사람의 말 새겨들으면 이득 있다.

55년생 : 휴식을 취함이 길하다.

67년생 : 사람과의 유대 관계가 좋아진다.

79년생 : 좋은 일이 생긴다.

91년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

원숭이

44년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

56년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.

68년생 : 중요한 사람과 만나겠다.

80년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

92년생 : 대인관계를 개선하여라.



45년생 : 남의 일에 참견 마라.

57년생 : 재물이 넘쳐나니 투자운 좋다.

69년생 : 동업은 다음으로 미루어라.

81년생 : 아랫사람으로부터 도움 얻는다.

93년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.



46년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.

58년생 : 하는 일마다 행운 따른다.

70년생 : 금전융통이 잘 되겠다.

82년생 : 능률 오르고 소득 높겠다.

94년생 : 과격한 행동은 삼가라.

돼지

47년생 : 신수가 환히 트였다.

59년생 : 주머니 사정이 두둑해 진다.

71년생 : 일이 잘 처리되겠다.

83년생 : 행복함을 느끼는 날.

95년생 : 조금만 참으면 큰 이득을 본다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
