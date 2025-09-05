[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 6일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 재물은 동쪽에서 왕성하다.60년생 : 가급적 먼 여행은 삼가는 것이 좋다.72년생 : 계획대로 얻겠다.84년생 : 가족끼리 화합을 도모하라.96년생 : 행동이 차분하면 길하다.49년생 : 안정이 필요한 시기이다.61년생 : 이득이 왕성하니 기쁜 하루.73년생 : 기쁜 일 생기겠다.85년생 : 몸과 마음이 가볍다.97년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.호랑이50년생 : 하는 일마다 행운 따른다.62년생 : 지금 상황에 만족하면 즐거운 하루.74년생 : 냉정한 판단이 운을 상승하게 한다.86년생 : 꾸준한 수입이 생긴다.98년생 : 사람 사귈 때 마음을 열어라.토끼51년생 : 허전한 마음을 느끼는 날이다.63년생 : 작은 일들이 성사된다.75년생 : 어지러운 세상에 휩쓸리지 마라.87년생 : 가정에 경사가 있는 날이다.99년생 : 마음과 몸이 안정된다.52년생 : 평가가 좋아진다.64년생 : 협동하면 성과가 크겠다.76년생 : 귀인의 도움이 잇따른다.88년생 : 문서, 금전으로 인한 이익 따른다.00년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 생긴다.53년생 : 경솔한 행동은 삼가는 게 좋다.65년생 : 주변사람과 의논하면 뜻한대로 이룬다.77년생 : 현상유지가 최선책이다.89년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 길하다.01년생 : 기쁜 소식이 가득하다.54년생 : 가벼운 언행을 피하면 만사형통.66년생 : 분수에 맞게 투자하라.78년생 : 자신의 뜻대로 밀고 나가라.90년생 : 서둘러 행운을 잡아라.02년생 : 큰 욕심 부리지 말고 만족하라.43년생 : 아랫사람의 말 새겨들으면 이득 있다.55년생 : 휴식을 취함이 길하다.67년생 : 사람과의 유대 관계가 좋아진다.79년생 : 좋은 일이 생긴다.91년생 : 친지와 즐거움 나눈다.원숭이44년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.56년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.68년생 : 중요한 사람과 만나겠다.80년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.92년생 : 대인관계를 개선하여라.45년생 : 남의 일에 참견 마라.57년생 : 재물이 넘쳐나니 투자운 좋다.69년생 : 동업은 다음으로 미루어라.81년생 : 아랫사람으로부터 도움 얻는다.93년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.46년생 : 이득이 여기저기서 생긴다.58년생 : 하는 일마다 행운 따른다.70년생 : 금전융통이 잘 되겠다.82년생 : 능률 오르고 소득 높겠다.94년생 : 과격한 행동은 삼가라.돼지47년생 : 신수가 환히 트였다.59년생 : 주머니 사정이 두둑해 진다.71년생 : 일이 잘 처리되겠다.83년생 : 행복함을 느끼는 날.95년생 : 조금만 참으면 큰 이득을 본다.