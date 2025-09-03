[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 3일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 혼자만의 시간이 필요한날.60년생 : 집안에 경사스런 일 생긴다.72년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.84년생 : 공연히 마음만 조급해진다.96년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.49년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.61년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.73년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.85년생 : 돈이 들어오니 즐거운 하루.97년생 : 오후에 일이 잘 풀리겠다.호랑이50년생 : 유혹을 잘 견디면 기쁜날이 된다.62년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.74년생 : 지금은 절약이 최선이다.86년생 : 즐거운 일이 생긴다.98년생 : 때를 잘 활용하면 이익이 생긴다.토끼51년생 : 가까운 사람 덕에 행운 있겠다.63년생 : 일이 잘 진행된다.75년생 : 먼 곳으로부터 좋은 소식 받는다.87년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.99년생 : 운기가 양호한 날이다.52년생 : 현실에 감사하는 마음 가져라.64년생 : 주변 사람의 도움이 크다.76년생 : 화해하는 자세가 필요하다.88년생 : 마음먹은 일 성공한다.00년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.53년생 : 대인관계가 좋아진다.65년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.77년생 : 관용적인 마음을 가지면 길하다.89년생 : 자기 주장을 너무 내세우지 마라.01년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.54년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.66년생 : 새로운 일 추진해도 좋다.78년생 : 가족과 함께 시간을 가지면 좋다.90년생 : 자기의 본분을 지키면 운수대통.02년생 : 힘들어도 스스로 해야 소득이 생긴다.43년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.55년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.67년생 : 수입이 짭짤한 날이다.79년생 : 나른한 기분의 좋은 하루이다.91년생 : 인간관계가 순조롭다.원숭이44년생 : 좋은 일과 궂은일 교차한다.56년생 : 차츰 운이 상승하는 날.68년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.80년생 : 마음이 평안하다.92년생 : 뜻한 바대로 이룬다.45년생 : 모든 일이 해결된다.57년생 : 우연히 행운 얻겠다.69년생 : 주변사람의 조언을 잘 들으면 행운이 온다.81년생 : 만족할 만한 결과 나온다.93년생 : 실수는 한번으로 끝나야 한다.46년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.58년생 : 주변사람의 시샘에 신경 쓰지 마라.70년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.82년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.94년생 : 큰 욕심 버리고 작은 것에 만족하라.돼지47년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.59년생 : 추진하면 반드시 성과 있다.71년생 : 솔직한 고백이 유리하다.83년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.95년생 : 학업에 열중하면 행운이 있다.