[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 3일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 3일

입력 2025-09-03 02:03
수정 2025-09-03 02:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 혼자만의 시간이 필요한날.

60년생 : 집안에 경사스런 일 생긴다.

72년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.

84년생 : 공연히 마음만 조급해진다.

96년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.



49년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.

61년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

73년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.

85년생 : 돈이 들어오니 즐거운 하루.

97년생 : 오후에 일이 잘 풀리겠다.

호랑이

50년생 : 유혹을 잘 견디면 기쁜날이 된다.

62년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

74년생 : 지금은 절약이 최선이다.

86년생 : 즐거운 일이 생긴다.

98년생 : 때를 잘 활용하면 이익이 생긴다.

토끼

51년생 : 가까운 사람 덕에 행운 있겠다.

63년생 : 일이 잘 진행된다.

75년생 : 먼 곳으로부터 좋은 소식 받는다.

87년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

99년생 : 운기가 양호한 날이다.



52년생 : 현실에 감사하는 마음 가져라.

64년생 : 주변 사람의 도움이 크다.

76년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

88년생 : 마음먹은 일 성공한다.

00년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.



53년생 : 대인관계가 좋아진다.

65년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

77년생 : 관용적인 마음을 가지면 길하다.

89년생 : 자기 주장을 너무 내세우지 마라.

01년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.



54년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

66년생 : 새로운 일 추진해도 좋다.

78년생 : 가족과 함께 시간을 가지면 좋다.

90년생 : 자기의 본분을 지키면 운수대통.

02년생 : 힘들어도 스스로 해야 소득이 생긴다.



43년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

55년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.

67년생 : 수입이 짭짤한 날이다.

79년생 : 나른한 기분의 좋은 하루이다.

91년생 : 인간관계가 순조롭다.

원숭이

44년생 : 좋은 일과 궂은일 교차한다.

56년생 : 차츰 운이 상승하는 날.

68년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

80년생 : 마음이 평안하다.

92년생 : 뜻한 바대로 이룬다.



45년생 : 모든 일이 해결된다.

57년생 : 우연히 행운 얻겠다.

69년생 : 주변사람의 조언을 잘 들으면 행운이 온다.

81년생 : 만족할 만한 결과 나온다.

93년생 : 실수는 한번으로 끝나야 한다.



46년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

58년생 : 주변사람의 시샘에 신경 쓰지 마라.

70년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

82년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.

94년생 : 큰 욕심 버리고 작은 것에 만족하라.

돼지

47년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

59년생 : 추진하면 반드시 성과 있다.

71년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

83년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

95년생 : 학업에 열중하면 행운이 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로