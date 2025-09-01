[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 1일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 1일

입력 2025-09-01 00:40
수정 2025-09-01 00:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 기쁨이 집안에 넘친다.

60년생 : 노력의 만큼 이득을 얻지 못한다.

72년생 : 어려운 일이 해결된다.

84년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.

96년생 : 자신의 능력을 최대한 발휘하는 날이다.



49년생 : 협동하면 성과가 크겠다.

61년생 : 가족의 의견을 존중해야 길함이 존재한다.

73년생 : 횡재수가 있으니 큰 재물을 얻을 것이다.

85년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

97년생 : 시비만 조심하면 행운이 있다.

호랑이

50년생 : 작은 것이 쌓여 커다란 행운 된다.

62년생 : 조바심을 버리면 운수대통

74년생 : 작은 일에 만족함이 있으니 큰일보다 좋다.

86년생 : 새로운 마음을 가지면 운수대통.

98년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.

토끼

51년생 : 더욱더 열심히 해라. 좋은 일이 있다.

63년생 : 투자계획을 미루어라.

75년생 : 다음의 기회를 잡아서 사용해야겠다.

87년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

99년생 : 휴식을 적절히 취하면 기쁜날이다.



52년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.

64년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

76년생 : 적절하게 투자를 해야 소득이 있겠다.

88년생 : 도움 받아 일이 해결된다.

00년생 : 수입이 많은 하루가 된다.



53년생 : 재물은 넉넉하게 생겨나게 될 것이다.

65년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

77년생 : 위장장애를 조심해야한다.

89년생 : 욕망이 강하면 실망도 크다.

01년생 : 가족간의 화합을 도모하라.



54년생 : 투자한 만큼 이상의 수익이 발생되겠다.

66년생 : 이사는 신중하게 해야 길함이 있겠다.

78년생 : 하루종일 즐거운 하루.

90년생 : 현상유지에 힘쓰면 행운이 있다.

02년생 : 일에 행운이 가득하다.



43년생 : 전화위복의 시기가 오겠다.

55년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

67년생 : 순탄하게 풀리는 길운.

79년생 : 모든 일에 행운이 깃든다.

91년생 : 밝게 생각하면 길하다.

원숭이

44년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.

56년생 : 서서히 빛을 발하는구나.

68년생 : 적극적으로 일을 추진하면 이익이 있다.

80년생 : 금전관계를 철저히 지키면 대길.

92년생 : 낙천적인 생각이 좋다.



45년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

57년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

69년생 : 가정에 충실함이 행운을 가져온다.

81년생 : 행운이 다가오는 구나.

93년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.



46년생 : 조금만 참고 기다리면 행운이 온다.

58년생 : 덕을 쌓으면 복록 따른다.

70년생 : 결심을 버리지 말고 밀고 나가라.

82년생 : 사업번창이 눈앞에 보이다.

94년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.

돼지

47년생 : 우애를 돈독히 하면 소득이 생긴다..

59년생 : 신용이 자산임을 깨닫겠구나.

71년생 : 경사가 있겠구나.

83년생 : 이사 이동 변동은 삼가라.

95년생 : 크게 움직이지 말고 노력하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로