[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 29일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 29일

입력 2025-08-29 01:39
수정 2025-08-29 01:39
48년생 : 현상유지에 힘써라.

60년생 : 가정이 화기애애하다.

72년생 : 명예운 풍족하다.

84년생 : 건강에 특별히 신경 써라.

96년생 : 자신의 능력을 평가하지 마라.



49년생 : 새로운 마음이 필요하다.

61년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.

73년생 : 시비를 조심하라.

85년생 : 협동하면 성과가 크겠다.

97년생 : 기쁨이 집안에 넘친다

호랑이

50년생 : 우연히 행운을 얻는다.

62년생 : 허전한 마음을 느끼는 날이다.

74년생 : 모든 일에 인정받는구나.

86년생 : 능률이 오른다.

98년생 : 마음을 비워라.

토끼

51년생 : 조바심을 버려야 좋다.

63년생 : 좋은 일과 나쁜 일이 교차한다.

75년생 : 지출이 있는 하루가 된다.

87년생 : 더욱더 열심히 해라. 좋은 일이 있다.

99년생 : 투자계획을 미루어라.



52년생 : 위장장애를 조심해야한다.

64년생 : 도움 받아 일이 해결된다.

76년생 : 휴식을 조금 취하라.

88년생 : 재물운이 있다.

00년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.



53년생 : 갈등과 불화가 예상된다.

65년생 : 생활에 풍요로움이 따른다.

77년생 : 인기상승이 따르겠구나.

89년생 : 일에 있어서 발전과 성공이 있다.

01년생 : 타인과의 유대관계가 이루어진다



54년생 : 매사에 의욕적이 되겠구나.

66년생 : 하루종일 분주하다.

78년생 : 기쁜 일도 생기고 좋은 인연도 있다.

90년생 : 다음기회를 기대해 보는 것이 좋겠다.

02년생 : 욕망이 강하면 실망도 크다.



43년생 : 경쟁은 삼갔으면 좋겠다.

55년생 : 금전관계를 철저히 지켜라.

67년생 : 모든 일에 행운이 깃든다.

79년생 : 밝게 생각하라.

91년생 : 낙천적인 성향이 많아진다.

원숭이

44년생 : 너무 큰 목표를 세우면 실망한다.

56년생 : 친구가 귀인이 되어줄듯.

68년생 : 전화위복의 시기가 오겠다.

80년생 : 마음을 최대한 즐겁게 가져라.

92년생 : 감정을 억제하면 좋은 일이 생긴다.



45년생 : 결심을 버리지 말고 끝장을 보아라.

57년생 : 가정에 충실함이 행운을 가져온다.

69년생 : 서서히 행운이 다가오는 구나.

81년생 : 조금만 참고 기다려라.

93년생 : 어렵던 일들이 순탄하게 풀리는 길운.



46년생 : 덕을 쌓아야 복록 따른다.

58년생 : 유혹에 넘어가지 마라.

70년생 : 사업번창이 눈앞에 보이다.

82년생 : 이사, 이동, 변동하지 마라.

94년생 : 좌절하지 말고 때를 기다려라.

돼지

47년생 : 신용이 자산임을 깨닫겠구나.

59년생 : 경사가 있겠구나.

71년생 : 집안에서 근신하라.

83년생 : 크게 움직이지 말고 노력하라.

95년생 : 우애를 돈독히 하라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
