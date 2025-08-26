[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 26일

이미지 확대
쥐
48년생 : 일사천리로 일이 풀린다.
60년생 : 컨디션 유지에 힘써라
72년생 : 기회 포착을 잘하라.
84년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.
96년생 : 자신감을 가져라.
소
49년생 : 재물 복이 따르겠다.
61년생 : 귀한 인연을 만나겠구나.
73년생 : 적극성을 보여라
85년생 : 건강에 유지하라.
97년생 : 대인관계에 문제 발생
호랑이
50년생 : 사람들이 나를 돕는다.
62년생 : 허황된 일을 당한다.
74년생 : 양보하고 생각하라.
86년생 : 변동을 삼가라.
98년생 : 구설수를 조심하라.
토끼
51년생 : 귀한 인연을 만난다
63년생 : 지출이 과다하니 절약.
75년생 : 여행, 이동수가 있겠다.
87년생 : 도와 줄 사람 만나겠다.
99년생 : 사업운이 좋다.
용
52년생 : 분실물을 조심하라.
64년생 : 탈선의 우려가 있다.
76년생 : 사람이 나를 돕고 있구나.
88년생 : 친구사이에 갈등이 있다.
00년생 : 주변사람에게 마음을 써라.
뱀
53년생 : 안정이 최우선이다.
65년생 : 시간을 낭비하지 마라.
77년생 : 새로운 전개가 시작된다.
89년생 : 위축되기 쉬운 하루.
01년생 : 마음의 부담이 사라진다.
말
54년생 : 가는 곳마다 칭찬이다.
66년생 : 친한 사람일수록 예의 중요.
78년생 : 일이 급히 성사된다.
90년생 : 오늘따라 실수가 많다.
02년생 : 분수에 맞게 투자하라.
양
43년생 : 건강관리에 신경 써라.
55년생 : 타인의 부러움을 사겠다.
67년생 : 시비 거리가 생기나 해결된다.
79년생 : 모든 일이 하나둘씩 풀려간다.
91년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.
원숭이
44년생 : 힘들수록 용기를 내어라.
56년생 : 할 일이 태산이다.
68년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.
80년생 : 매사 순조롭게 정리된다.
92년생 : 낭패가 있겠으니 몸조심.
닭
45년생 : 안정이 최우선이다.
57년생 : 매사 순조롭게 정리된다.
69년생 : 상대를 존중하라.
81년생 : 노력의 대가는 반드시 있다.
93년생 : 울적한 기분은 떨쳐버려라.
개
46년생 : 재물 운이 따르는 구나.
58년생 : 운이 서서히 좋아진다.
70년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.
82년생 : 하는 일마다 순조롭다.
94년생 : 남을 너무 믿지 마라.
돼지
47년생 : 좋은 기운이 있다.
59년생 : 신용이 최고다.
71년생 : 경영하는 일이 꼬인다.
83년생 : 다투는 것은 피하라.
95년생 : 복록의 하루가 되겠다.
