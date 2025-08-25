[김동완의 오늘의운세] 2025년 8월 25일

[김동완의 오늘의운세] 2025년 8월 25일

입력 2025-08-25 01:56
수정 2025-08-25 01:56
48년생 : 갈팔질팡 어지러운 하루.

60년생 : 진솔한 마음으로 임하라.

72년생 : 순서에 따라 진행 시켜라.

84년생 : 자존심 버리고 도움 받아라.

96년생 : 믿는 사람에게 의논하라.



49년생 : 손실은 곧 보충하게 된다.

61년생 : 가까운 사람 때문에 손해본다.

73년생 : 말보다 행동으로 보여줘라.

85년생 : 새로운 만남에 신경 써라.

97년생 : 운기가 순조로운 날.

호랑이

50년생 : 매매는 지연 되겠다.

62년생 : 소문이 좋으니 잘 처신하라.

74년생 : 무리하면 다툼 수 생기니 조심.

86년생 : 근심이 사라지는 구나.

98년생 : 여행이나 이동에 좋은날

토끼

51년생 : 웃음이 끊이지 않는구나.

63년생 : 깊은 생각이 필요한 순간이다.

75년생 : 소리 내어 일하면 소득 없다.

87년생 : 자기주장을 자제하라.

99년생 : 허풍은 나중에 큰 곤란을 겪는다.



52년생 : 좋은 일만 넘쳐나겠다.

64년생 : 경사 있겠으니 즐거운 하루.

76년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

88년생 : 일을 남에게 맡기다가 실패 수 있다.

00년생 : 나쁜 것은 사라지고 기쁜 일은 넘쳐난다.



53년생 : 운수가 아주 좋은날

65년생 : 노력한 만큼의 소득 기대 어렵다.

77년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

89년생 : 자신감을 가져라

01년생 : 전진은 보류하는 것이 좋겠다.



54년생 : 변동운은 내일로 미루어라.

66년생 : 금전 지출이 많은 날이다.

78년생 : 분수 지키고 편하게 지내라.

90년생 : 부당한 이익만 취하지 말라.

02년생 : 자기 관리에 신경 쓰면 횡재수 있다.



43년생 : 좌절감을 맛 볼 수 있으니 조심.

55년생 : 먼 곳의 여행은 되도록 삼가하라.

67년생 : 조바심을 버리면 원하는 것 얻을수 있다.

79년생 : 돈이 나가니 조심해야 하겠다.

91년생 : 작은 이득이 있겠다.

원숭이

44년생 : 제대로 일이 진행되지 않는다.

56년생 : 성공운이 있으니 이름이 사방에 깔리겠다.

68년생 : 먼 곳의 여행은 되도록 삼가하라.

80년생 : 수입이 생기니 넉넉한 하루.

92년생 : 욕심이 화를 자초하는구나.



45년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.

57년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.

69년생 : 문서 때문에 이익 생길 듯.

81년생 : 열심히 일을 추진해 나가라.

93년생 : 차분히 일을 풀어나가라.



46년생 : 가정에 기쁜 일 생긴다.

58년생 : 웃어른의 의견에 따라라.

70년생 : 지나친 기대는 삼가하라.

82년생 : 행운이 손짓하는 기쁨 있겠다

94년생 : 즉흥적인 발상은 금물.

돼지

47년생 : 위험이 사방에 떨치는 구나.

59년생 : 장기적인 투자는 대길.

71년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

83년생 : 착한 일 하는 것이 대길.

95년생 : 기쁜 일이 있겠구나.
