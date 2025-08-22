[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 23일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 23일

입력 2025-08-22 02:17
수정 2025-08-22 02:17
48년생 : 다른 사람의 말을 새겨들어라.

60년생 : 자칫하면 손해 있겠다.

72년생 : 자신의 아집에서 벗어나라.

84년생 : 경거망동하지 마라.

96년생 : 이름을 떨치는 운세구나.



49년생 : 흉과 길이 상반되는 날이다.

61년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.

73년생 : 아직도 기회는 많다. 한가지 일에 전념하라.

85년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.

97년생 : 문서로 인한 행운 있다.

호랑이

50년생 : 주변사람과 함께 일 추진하라.

62년생 : 주머니 사정이 좋아지는구나.

74년생 : 크게 움직이지 마라.

86년생 : 소원을 풀게 되겠다.

98년생 : 길성이 찾아오니 건강 주의하라

토끼

51년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.

63년생 : 새로운 것은 희생이 따른다. 빨리 선택하라.

75년생 : 있을 때 베풀면 반드시 행운이 있다.

87년생 : 이동해도 큰 문제없다.

99년생 : 설치지만 않으면 행복이 있다.



52년생 : 생활의 안정을 도모하라.

64년생 : 상사로부터 인정을 받게 된다.

76년생 : 좋은 일하고도 구설수 듣는구나.

88년생 : 자신감을 가져라. 누구나 다 할 수 있는 일이다.

00년생 : 기분이 상할 일 생긴다.



53년생 : 피곤이 넘쳐나니 안정을 취하라.

65년생 : 부부간 금전관계 다툼 조심.

77년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.

89년생 : 너무 이기적인 행동은 삼가 하라.

01년생 : 현금의 지출이 예상된다.



54년생 : 투자, 확장을 하게 된다.

66년생 : 겸손해야 이득 얻는다.

78년생 : 신의를 지켜라.

90년생 : 원하던 일이 서서히 풀려나간다.

02년생 : 마음을 조급하게 먹지 말아라.



43년생 : 재산이 불어나게 되겠다.

55년생 : 근심이 사라지는구나.

67년생 : 옛친구를 만나 즐거운 하루.

79년생 : 일이 순조롭다.

91년생 : 남의 일에 참견하지 마라.

원숭이

44년생 : 오해 살 일이 생긴다.

56년생 : 약속은 연기 될듯하다.

68년생 : 가까운 사람과 충돌 예상.

80년생 : 능력에 맞게 처신하라.

92년생 : 마음의 여유를 가져라.



45년생 : 신용을 지켜라.

57년생 : 횡재수가 따르나 건강에 유의하라.

69년생 : 문서로 인한 소득이 있다.

81년생 : 모든 일은 마음먹기에 달려있다.

93년생 : 스포츠로 기분 전환하라.



46년생 : 서류상의 실수가 있겠다.

58년생 : 신용을 확실하게 지켜라.

70년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

82년생 : 노력한 만큼 성과 있다.

94년생 : 겸손한 태도 보이면 뜻밖의 횡재.

돼지

47년생 : 분주하고 힘이 드나 곧 좋아진다.

59년생 : 아랫사람에게 최대한 베풀어라.

71년생 : 작은 일부터 시작하라.

83년생 : 잔꾀 부리다 큰 낭패 있다.

95년생 : 마음이 편해야 만사가 편하다.
