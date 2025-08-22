[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 22일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 22일

입력 2025-08-22 02:17
수정 2025-08-22 02:17
이미지 확대




48년생 : 불란이 일어나기 쉽다.

60년생 : 한가지로 성취하라.

72년생 : 친구와 서먹해지기 쉽다.

84년생 : 작은 실수가 큰 오해를 받기 쉽다.

96년생 : 능력에 맞게 처신하라.



49년생 : 장기적인 투자는 대길

61년생 : 중요한 일 생긴다.

73년생 : 여유 있는 마음이 중요.

85년생 : 전화위복의 기회 있다.

97년생 : 자기 주장을 자제하라.

호랑이

50년생 : 미소로 하루를 시작하라.

62년생 : 정도를 지키는 자세가 중요.

74년생 : 갑자기 약속이 취소된다.

86년생 : 돈을 요령껏 쓰는 것이 좋겠다.

98년생 : 분수를 지키는 것이 좋겠다.

토끼

51년생 : 남의 일에 참견은 금물.

63년생 : 지출은 있으나 즐거운 하루.

75년생 : 좋은 성과 거두겠다.

87년생 : 안심하고 일 추진하라.

99년생 : 우울하고 심난한 하루.



52년생 : 모든 일이 순조롭구나.

64년생 : 이익이 크니 기쁨 두 배

76년생 : 재물운이 조금 따른다.

88년생 : 분실물 주의를 하라.

00년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.



53년생 : 횡재수를 기대해도 좋다.

65년생 : 너무 큰일을 벌이지 마라.

77년생 : 양보하는 미덕 발휘하라.

89년생 : 오후부터는 운이 좋다.

01년생 : 재정상태 어려우니 절약.



54년생 : 말다툼으로 인해 작은 다툼이 생기니 주의.

66년생 : 스트레스가 확 풀린다.

78년생 : 생활에 여유가 있어진다.

90년생 : 마음이 흔들리겠구나.

02년생 : 아침 일찍부터 행운.



43년생 : 큰 이익을 얻는다.

55년생 : 밤늦은 외출은 좋지 않다

67년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.

79년생 : 자신에게 충실하라.

91년생 : 건강에 유의하라.

원숭이

44년생 : 안정이 필요하다.

56년생 : 자기만의 시간이 필요할 때.

68년생 : 과잉 투자는 삼가하라.

80년생 : 여행 중 행운이 따른다.

92년생 : 가정에 경사 있겠다.



45년생 : 자기만의 시간이 필요할 때.

57년생 : 들뜨다가 망신 수 있다.

69년생 : 주변 사람에게 인정받는다.

81년생 : 모든 일을 다음으로 미루라.

93년생 : 베풀면 풀린다.



46년생 : 일의 성과가 나타나지 않는구나.

58년생 : 새로운 일은 벌리지 마라.

70년생 : 가만 히 앉아 있지 말고 새로운 길 모색하라.

82년생 : 추진하는 일에 주위의 도움이 있다.

94년생 : 재복이 따른다.

돼지

47년생 : 소득 있지만 그로 인한 문제 생길듯하다.

59년생 : 쉽게 덤볐다가 실패 수 있다.

71년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

83년생 : 누군가가 나에게 감동을 준다.

95년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.
