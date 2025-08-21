[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 21일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 21일

입력 2025-08-21 00:54
수정 2025-08-21 00:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.

60년생 : 함부로 사람 믿지 마라.

72년생 : 대인관계에 힘써라.

84년생 : 심기 불편해지겠다.

96년생 : 신뢰 얻어 만사형통 하는구나.



49년생 : 문서금전관계 내일로 미루어라.

61년생 : 참으면 복이 있겠다.

73년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.

85년생 : 참는 자에게 복이 있구나.

97년생 : 서서히 운이 발달해간다.

호랑이

50년생 : 계획된 일 시작해도 좋다

62년생 : 신용을 중요시해라.

74년생 : 베푼만큼 큰 이익 생긴다.

86년생 : 고란한일 생기겠으니 근신하라.

98년생 : 뜻한바 반드시 이루어진다.

토끼

51년생 : 운이 텅 비어가는구나.

63년생 : 순탄하게 풀려나간다.

75년생 : 세심한 신경이 필요하다.

87년생 : 마음을 가다듬어라.

99년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.



52년생 : 정신적 안정 필요하다.

64년생 : 모든 일 잘 풀리겠구나.

76년생 : 과잉 투자 하지 마라.

88년생 : 중도포기 하지 마라.

00년생 : 실패하는 수가 많구나.



53년생 : 근심 걱정하지 말아라.

65년생 : 매사 순조롭게 흐르는 구나.

77년생 : 생기가 가득하구나.

89년생 : 우정을 돈독히 하면 대길하다.

01년생 : 도와줄 사람 나타난다.



54년생 : 기쁜 친구를 만나게 된다.

66년생 : 기회를 잘 포착하라.

78년생 : 승승장구 하겠구나

90년생 : 생활이 보다 윤택해진다.

02년생 : 장거리 여행은 내일로 미루어라.



43년생 : 인기를 얻게 되겠구나

55년생 : 남을 원망 말고 참아라.

67년생 : 가장 소중한 하루가 된다.

79년생 : 모든 일이 잘 될 것이다.

91년생 : 웃는 날이 서서히 다가온다.

원숭이

44년생 : 안정이 중요하니 앞장서지 마라.

56년생 : 일이 순조롭게 잘 풀린다.

68년생 : 모든 일은 속으로 삭혀라.

80년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.

92년생 : 자신의 뜻한바 이루어진다.



45년생 : 집안이 화목하게 되는구나.

57년생 : 친한 사람으로부터 도움

69년생 : 일이 잘 추진되는구나

81년생 : 좋은 일만 생겨나는구나.

93년생 : 적극적으로 행동하면 대길



46년생 : 외출이나 운전에 유의하라.

58년생 : 주변의 충고를 받아들여라.

70년생 : 문서나 금전으로 소득 있다.

82년생 : 방심하지 말라.

94년생 : 돈으로 도움 줄 일 생긴다.

돼지

47년생 : 성공의 발판을 만드는구나.

59년생 : 친한 사람으로부터 도움을 받겠다.

71년생 : 돈으로 도움 줄 일 생긴다.

83년생 : 즐거운 날이 되겠다.

95년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로