[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 20일

쥐
48년생 : 부귀영화가 찾아오는 날이다.
60년생 : 문서에 관계되는 일이 이로운 날이다.
72년생 : 경사 생겨 집안이 즐겁다.
84년생 : 친구나 동료와의 의견대립 잘 해소하라.
96년생 : 한꺼번에 얻으려다 구설 수 있다.
소
49년생 : 사업이나 직장에서 성과 없다.
61년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때 꼬였던 일 해결된다.
73년생 : 경사 생겨 집안이 즐겁다.
85년생 : 지나친 주장으로 어려움 겪게 되겠다.
97년생 : 주변사람과의 관계 잘하라.
호랑이
50년생 : 지나친 기대는 금물이다.
62년생 : 계획을 확실하게 세워라.
74년생 : 행복한 날이 된다.
86년생 : 모든 일에 안정을 취하는 것이 최선의 선택
98년생 : 인간관계를 주의하라.
토끼
51년생 : 약속은 꼭 지켜라.
63년생 : 서두르지 마라 잘 진행되어 가겠다.
75년생 : 사람이 도와주니 복이 넘친다.
87년생 : 자신의 일에 책임을 다하라.
99년생 : 누군가의 모함으로 어려운 일 닥친다.
용
52년생 : 걱정스러운 일 해결된다.
64년생 : 기쁨이 들어올 운이다.
76년생 : 여행은 삼가라 구설수 있다.
88년생 : 구하기 어려운 날이다.
00년생 : 계획을 확실하게 세워라.
뱀
53년생 : 비밀은 반드시 지켜라.
65년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.
77년생 : 매사 뜻한 대로 이루겠다.
89년생 : 분수를 알아야겠다.
01년생 : 동쪽이동은 별로다.
말
54년생 : 고생뿐이었으나 이제부터 행복 시작이다.
66년생 : 주색을 가까이 마라.
78년생 : 운수 대통하니 대길하여 기쁨 크다.
90년생 : 분주하고 힘이드나 곧 해결.
02년생 : 상하가 서로 충돌이 생기고 어렵다.
양
43년생 : 건강하고 재물운 왕성하겠다.
55년생 : 이득이 없으므로 안정이 제일
67년생 : 좋은 결실 맺으니 베풀어라.
79년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.
91년생 : 부러울 게 없는 신세구나.
원숭이
44년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.
56년생 : 근심거리 생길수 있으니 조심하라.
68년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.
80년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 게 많다.
92년생 : 질병이 염려되니 주의하라.
닭
45년생 : 좋지 않은 일 생기겠으니 주의
57년생 : 덕을 쌓아야 복을 받는다.
69년생 : 투자운이 따르니 소득 크다.
81년생 : 여러 사람이 도우니 행운 있다.
93년생 : 사소한 말다툼을 하지 말아라.
개
46년생 : 가까운 사람의 배신 있겠다.
58년생 : 어수선한 분위기에 동요되지 마라.
70년생 : 구두 약속은 믿지 말라.
82년생 : 기다리던 일 늦게 해결된다.
94년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.
돼지
47년생 : 움츠리지 말고 정정당당히 나서라.
59년생 : 고비가 예상되니 주의하라.
71년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.
83년생 : 자신감을 가져라.
95년생 : 덕을 쌓아 복을 받아라.
