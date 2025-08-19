[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 19일

이미지 확대
쥐
48년생 : 건강보다 소중한 것은 없다.
60년생 : 가정이 안정되고 화기애애하다.
72년생 : 지나치게 감정적이 되어 성급하게 결정하지 마라.
84년생 : 재물운이 함께 한다.
96년생 : 건강에 신경 쓰면 금전 방성
소
49년생 : 욕심이 더 큰 욕심 부른다.
61년생 : 초목이 풍성하니, 만사 형통이라.
73년생 : 큰 이익 기대 마라 자칫 망신당한다,
85년생 : 수입이 약간 들어온다.
97년생 : 네 가정은 네가 지켜라.
호랑이
50년생 : 오후부터 서서히 운이 풀려 일이 성사된다.
62년생 : 구설의 괴로움이 있겠다.
74년생 : 재수가 대길하니 행운이 넘친다.
86년생 : 윗사람의 조언 필요한 시기이다.
98년생 : 새로운 일 구상해도 좋겠다.
토끼
51년생 : 증권 투자는 보류하는 게 좋다.
63년생 : 이익이 있겠으니 노력하라.
75년생 : 특히 가정 사에 신경 써라.
87년생 : 오해하기 쉽다. 화합에 힘써라.
99년생 : 컨디션 잘 조절하라.
용
52년생 : 차분하게 하루 보내라.
64년생 : 시비에 휘말리지 마라
76년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.
88년생 : 투자를 신중히 하라.
00년생 : 가는 곳 마다 행운이 따른다.
뱀
53년생 : 사람 사귀기 조심해야 한다.
65년생 : 치밀한 검토가 필요하다.
77년생 : 재물은 동쪽에 있다.
89년생 : 자신 있게 추진하면 성공한다.
01년생 : 도와주는 사람이 많다.
말
54년생 : 가장 소중한 사람과 만난다.
66년생 : 운세가 강하고 대길하니 행복 가득하다.
78년생 : 부귀가 겸비 된 운이나 손해도 있다.
90년생 : 알차고 뜻 있는 행복이 넘친다.
02년생 : 음주, 여행 삼가야 건강 지킨다.
양
43년생 : 자신의 주관대로 행동하라.
55년생 : 맡은 일에 충실함을 보여야 한다.
67년생 : 자신감을 가지면 반드시 성공한다.
79년생 : 뚜렷한 계획을 세워라.
91년생 : 자기 관리에 신경 쓰면 횡재수 있다.
원숭이
44년생 : 매사에 안정하라.
56년생 : 싸움은 물러서라 자칫 망신당함
68년생 : 좋은 기회가 다가온다.
80년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.
92년생 : 음주여행 삼가야 건강 지킨다.
닭
45년생 : 생각 외의 수입이 드는구나.
57년생 : 감언이설에 속기 쉬울 때임을 명심하라.
69년생 : 의욕이 충만해지는 시기이니 노력하라.
81년생 : 남의 말에 현혹되지 말라.
93년생 : 희망이 보이는 하루구나.
개
46년생 : 용기 내어 도전하며 재복 있다.
58년생 : 분수에 맞지 않게 욕심내면 운이 깨질 수 있다.
70년생 : 이기적인 마음을 버려라.
82년생 : 나중에 원활하게 풀린다.
94년생 : 주위의 도움 받으면 일사천리 해결
돼지
47년생 : 재물운이 왕성하나 지출도 심하다.
59년생 : 일이 잘 추진되어 가는구나
71년생 : 최선을 다하면 대길하다.
83년생 : 기쁜 일이 생기겠다.
95년생 : 위엄이 갖추어지니 인정받겠다.
