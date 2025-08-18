[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 18일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 18일

입력 2025-08-18 00:55
수정 2025-08-18 00:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 금전 투자에 좋은날이다.

60년생 : 형제지간에 불화 수 있다.

72년생 : 가정에 경사가 생긴다.

84년생 : 인정에 이끌리면 손해 본다.

96년생 : 친구의 자존심을 살려주면 기쁜 일 있다.



49년생 : 속마음을 숨기지 말고 표현하라.

61년생 : 소심한 성격을 고쳐라.

73년생 : 자신감을 가지고 최선을 다하라.

85년생 : 성실하게 생활하여 계획성 있는 하루.

97년생 : 남 말하다가 망신수 있다.

호랑이

50년생 : 상대를 먼저 이해하려 노력하라.

62년생 : 부부간에 불만은 갖지 말고 양보하라.

74년생 : 무력감에 빠지기 쉬운 날이다.

86년생 : 행동과 말이 일치하지 않는다.

98년생 : 피로가 누적되니 심신이 피로하다.

토끼

51년생 : 남의 간섭은 구설이 분분하다.

63년생 : 사랑 우정 모두 순조롭게 진행.

75년생 : 주변의 조언을 참고하여 일을 결정.

87년생 : 인기가 상승하니 사람들로부터 인기 많다.

99년생 : 성급한 행동을 피해야 좋은날.



52년생 : 줏대 없이 움직이면 남에게 이용당한다.

64년생 : 사적인 일보다 공적인 일부터 해결하라.

76년생 : 즐거운 일이 기다리고 있다.

88년생 : 뜻한바가 있으면 밀고 나가라.

00년생 : 금전관계 철저히 할 때이다.



53년생 : 지나친 당당함은 곤란하다.

65년생 : 친구의 해결사 되어 고통 분담하라.

77년생 : 부드러운 대인관계 필요하다.

89년생 : 짜증이 많으니 안정이 필요하다.

01년생 : 자신의 능력을 마음껏 발휘할 때이다.



54년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.

66년생 : 자존심 버리고 일에 전념하라.

78년생 : 눈앞의 이익보다 앞날을 내다보라.

90년생 : 양보하고 베푸는 기분으로 생활하라.

02년생 : 한 우물을 파야 성공 가능하다.



43년생 : 고단하고 심신이 편치 않은 날.

55년생 : 오늘 일은 내일로 미루지 말라.

67년생 : 상하가 단합이 안 되니 불편한날.

79년생 : 귀인을 만나 많은 도움을 얻을 것이다.

91년생 : 동료와 갈등 생길 수 있다.

원숭이

44년생 : 격한 대화 조심해야 한다.

56년생 : 꾸미지 말고 현실에 충실하라.

68년생 : 일의 능률이 최고로 오르는 날.

80년생 : 대인관계 활발히 하면 대길하다.

92년생 : 함부로 행동하면 손해 많은 날.



45년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.

57년생 : 남에게 속아 넘어 갈 수 있는 날.

69년생 : 이사나 이동이 길한 날.

81년생 : 하는 일마다 잘 풀리지 않아 괴롭다.

93년생 : 그 동안의 어려움이 서서히 풀린다.



46년생 : 사업운이 상승하니 밀고 나가라.

58년생 : 무리한 투자는 금물이다.

70년생 : 돈이 들어오자마자 나갈 일 생긴다.

82년생 : 찬스가 왔을 때 기회를 잡아라.

94년생 : 계획대로 취직운이 들어온다.

돼지

47년생 : 신수 왕성하고 운수대통이다.

59년생 : 사업적 결정은 일단 보류.

71년생 : 분수 지켜야 희망 있다.

83년생 : 자신의 의지력이 필요한날

95년생 : 건강에 주의하고 무리하지 말라.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로