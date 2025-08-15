[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 17일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

48년생 : 신수가 태평하구나.60년생 : 새로운 일 시작하면 수익 많다.72년생 : 생활이 안정되어간다.84년생 : 주변에서 인정받겠다.96년생 : 작지만 소득 있으니 기쁘다.49년생 : 집안에 경사 생기겠구나61년생 : 친한 사이일수록 예의를 다하라.73년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.85년생 : 가족과의 대화가 필요하다.97년생 : 이름은 떨칠 일 생긴다.호랑이50년생 : 뜻한바 이루게 된다.62년생 : 주관대로 행동하라74년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.86년생 : 주변에서 도와주는 사람이 많구나.98년생 : 복록이 풍만하구나토끼51년생 : 조금만 참고 기다려라.63년생 : 성취는 하겠으니 구설수 조심75년생 : 뜻한바 이루어지겠다.87년생 : 오늘따라 실수 투성이구나.99년생 : 집에서 안정을 취함이 길하다.52년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.64년생 : 새로운 설계 행운 있다.76년생 : 두 갈래 길에서 고민 있겠다.88년생 : 욕심을 버릴 때 즐거움이 생긴다.00년생 : 만사가 귀찮고 힘들구나53년생 : 작은 일에도 세심하게 주의하라.65년생 : 믿는 사람에게 의논하라.77년생 : 복잡하지만 실속은 없구나.89년생 : 새로운 변화의 길목에 서 있다.01년생 : 진솔한 마음으로 임하라.54년생 : 순서에 따라 진행시켜라.66년생 : 가정에 충실하는 것이 좋겠다.78년생 : 자존심 버리고 도움 받아라.90년생 : 신용을 철저히 지켜라.02년생 : 중심을 잃지 않으면 운수대통.43년생 : 생기가 가득하니 행운 따른다.55년생 : 몸과 마음 휴식이 필요하다.67년생 : 컨디션 조절에 힘써라.79년생 : 주변사람과 의논하여 처리하라.91년생 : 밤길 조심해야 하겠다.원숭이44년생 : 무리하지만 않으면 횡재수 있다.56년생 : 반드시 큰 성과 있다68년생 : 일을 순서대로 해결하라.80년생 : 과거에 얽매이지 말고 새로운 출발점 찾아라.92년생 : 주위사람의 귀감이 되겠다.45년생 : 이동 이사에 행운 따른다.57년생 : 많은 이득이 생기겠다69년생 : 주변에서 인기 얻겠다.81년생 : 약속이 미루어지거나 재물 나간다.93년생 : 하늘이 도우니 기쁜 일 생긴다.46년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.58년생 : 길운이 서서히 다가온다.70년생 : 모든 일이 형통하구나82년생 : 약간의 실수로 오해사기 쉽다.94년생 : 부와 명예가 함께 한다.돼지47년생 : 재물과 이득 얻게 된다.59년생 : 동남쪽에서 기쁜 일 있겠다.71년생 : 재물이 풍요롭다.83년생 : 시비 거리가 생기니 걱정이다.95년생 : 일의 마무리를 잘해라.