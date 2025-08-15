[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 15일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 15일

입력 2025-08-15 02:07
수정 2025-08-15 02:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 경과가 좋지 않겠구나.

60년생 : 기다리면 손해니 움직여라.

72년생 : 적극적으로 돌격하라.

84년생 : 일의 성과가 전혀 없구나.

96년생 : 이득이 없으면 포기하라.



49년생 : 친구와의 갈등 주의하라.

61년생 : 끝까지 인내함이 자신을 지키는 방법이다.

73년생 : 자신 있게 추진하면 행운.

85년생 : 분수를 지키라.

97년생 : 친한 사람이 시비를 붙인다.

호랑이

50년생 : 동쪽에서 귀인 만나 행운이 온다.

62년생 : 무리한 행동은 삼가 하라.

74년생 : 북서쪽에 재물. 계약에 행운.

86년생 : 이동운은 별로다.

98년생 : 남을 너무 믿다가 큰코 다친다.

토끼

51년생 : 안정이 되고 화기애애하다.

63년생 : 시비를 조심하라.

75년생 : 주변 도움으로 쉽게 해결된다.

87년생 : 분수 지키고 허욕은 없애라.

99년생 : 혼자 추진하다가 실패 있다.



52년생 : 동쪽에서 귀인 만나 행운.

64년생 : 실없는 말과 행동은 남에게 실속 없게 보인다.

76년생 : 모든 운이 상승하니 좋은 징조이다.

88년생 : 힘든 하루에서 탈출한다.

00년생 : 일의 결과가 나타날 조짐.



53년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.

65년생 : 답답한 하루의 운세

77년생 : 혼자 추진하다가 실패 있다.

89년생 : 건강만 잘 지키면 걱정할 것 없다

01년생 : 노력한 만큼 소득 없으니 답답하다.



54년생 : 자신의 일은 떠벌리지 마라.

66년생 : 차분한 휴식이 필요하다.

78년생 : 남의 얘기를 새겨들으면 행운이 온다.

90년생 : 기대하던 일이 좋은 성과 거둔다.

02년생 : 몸 건강에 주의해야한다.



43년생 : 열심히 하면 소득이 크다.

55년생 : 사람 사귈 때 신중하게 골라 사귀어라.

67년생 : 타인에게 사랑을 베풀어라.

79년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

91년생 : 남의 말을 듣지 말아라.

원숭이

44년생 : 너무 뜸들이면 불리하다.

56년생 : 적극적으로 도전해 보라.

68년생 : 분수 지키고 허욕은 없애라.

80년생 : 답답하더라도 참고 견뎌라.

92년생 : 하는 일이 더욱 더 번창하겠다.



45년생 : 정도를 지키고 마음을 비워라.

57년생 : 믿음으로 가정을 이끌라.

69년생 : 바라던 바가 어렵게 성사된다.

81년생 : 분별력만 잃지 마라.

93년생 : 안정감이 돌 때 주의하라.



46년생 : 뜻하는 것을 이루지 못한다.

58년생 : 사업은 활발하게 진행된다.

70년생 : 남의 문제에 관여하지 마라.

82년생 : 침착성을 길러라.

94년생 : 무모한 짓은 하질 말아라.

돼지

47년생 : 친한 사람을 많이 만들어라.

59년생 : 자만하다 어려움 있다.

71년생 : 낙관적인 기분이 좋다

83년생 : 불우한 사람에게 베풀어라.

95년생 : 몸가짐에 주의해야 화 없다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로