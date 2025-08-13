[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 13일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 13일

입력 2025-08-13 03:05
수정 2025-08-13 03:05
48년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.

60년생 : 앞길이 순탄하게 풀려나간다.

72년생 : 뜬 구름 잡는 하루의 형상

84년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.

96년생 : 말보다 성실함이 좋다.



49년생 : 투자한 만큼 소득 있구나.

61년생 : 당장은 어렵지만 곧 좋은 운이다.

73년생 : 될 수 있으면 충돌은 피하라.

85년생 : 너도나도 도와주니 행운이 넘쳐난다.

97년생 : 가까운 사람을 미워하지 말라.

호랑이

50년생 : 뜬구름 잡는 하루의 형상

62년생 : 하던 일에 충실해야하겠다.

74년생 : 새로운 사람을 만나겠구나.

86년생 : 친구들로부터 인기가 많아 모든 일이 순조롭다.

98년생 : 약속만 지킨다면 좋은 날이다.

토끼

51년생 : 기다리던 소식이 들려온다.

63년생 : 길성이 찾아오니 건강 주의하라.

75년생 : 중요한 약속이 생긴다.

87년생 : 현재의 이익에 급급하지 말아라.

99년생 : 운세가 차츰 호전된다.



52년생 : 지난 일에 얽매여서 손실이 크겠구나.

64년생 : 새로운 힘이 생기나 이동은 삼가라.

76년생 : 순응하고 적응하는 것이 길이다.

88년생 : 마무리 수업에 주력하라.

00년생 : 이제서야 일이 해결되는구나.



53년생 : 자존심만 버린다면 행운은 저절로 찾아든다.

65년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.

77년생 : 주변에서 시비가 많다.

89년생 : 남이 어려울 때 베풀어라.

01년생 : 여기저기 마음을 둘 데가 없구나.



54년생 : 성급하게 생각하지 말라.

66년생 : 모든 일이 저절로 풀리는구나.

78년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.

90년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

02년생 : 이동운은 별로 좋지 않다.



43년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.

55년생 : 재운은 있으나 얻을 수 없다.

67년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라

79년생 : 천천히 전진하는 것이 얻는 것의 지름길이다.

91년생 : 행동에 주의 해야 한다.

원숭이

44년생 : 반가운 손님을 만난다.

56년생 : 음양의 조화를 이루지 못한다.

68년생 : 성공의 지름길을 달리는 형상이다.

80년생 : 언쟁이나 다툼 주의하라.

92년생 : 생 수입이 좋아지니 베풀어라.



45년생 : 소망을 다 이루지 못한다.

57년생 : 자신을 낮추는 것이 오히려 좋다.

69년생 : 있을 때 베풀면 행운이 찾아온다.

81년생 : 가만히 있어야 횡재수 있다.

93년생 : 경솔한 행동은 삼가 하라.



46년생 : 사람마다 우러러본다.

58년생 : 방심하다 뜻밖의 손실이 있으니 세심하게 살펴라.

70년생 : 고통 사라지며 일이 해결된다.

82년생 : 너무 과신 말고 노력하라.

94년생 : 운세가 차츰 호전된다.

돼지

47년생 : 일이 꼬여 고전하게 된다.

59년생 : 생각보다 일 쉽게 성사된다.

71년생 : 일을 성취하니 소득도 크다.

83년생 : 웃어른을 공경하라. 그럼 좋은 일이 생긴다.

95년생 : 주변사람들로부터 신임을 얻는다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
