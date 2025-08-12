[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 12일

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 12일

입력 2025-08-12 00:22
수정 2025-08-12 00:22
이미지 확대




48년생 : 이동을 삼가야만 한다.

60년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.

72년생 : 지나친 투자는 삼가라.

84년생 : 차분히 일을 처리하라.

96년생 : 허영을 버리는 것이 가장 중요한 일이다.



49년생 : 잘못일 꾀하다가 위축되기 쉽다.

61년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운이다.

73년생 : 형편이 풀리겠구나.

85년생 : 오랜 연인 사이 일수록 신중 하라.

97년생 : 일이 성취되고 있다

호랑이

50년생 : 진실된 마음으로 모든 일에 응하라.

62년생 : 마음을 너그럽게 가져라.

74년생 : 지나친 투자는 삼가라.

86년생 : 매사가 뜻대로 잘되지 않는다.

98년생 : 인정을 베풀어라.

토끼

51년생 : 새일 벌이다 큰 손해 보겠다.

63년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.

75년생 : 작지만 소득 생긴다.

87년생 : 작은 투자로 큰 소득 있겠다.

99년생 : 참고 견디면 웃는 날이 다가온다.



52년생 : 잘난체 하다가 망신수 생긴다.

64년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.

76년생 : 분수를 잘 지켜라.

88년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

00년생 : 서서히 풀리기 시작하니 재물운 있다.



53년생 : 문서관계는 곧바로 해결하라.

65년생 : 아랫사람을 도와주라.

77년생 : 노력의 대가가 반드시 온다.

89년생 : 자신의 뜻 펴기가 어렵다.

01년생 : 친인척으로 인한 고민 있다.



54년생 : 장애물이 거치는구나.

66년생 : 단순하게 생각하다 실패한다.

78년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.

90년생 : 자존심만 억제하면 행운 있다.

02년생 : 때를 기다리는 것보다 조금씩 움직여라.



43년생 : 유혹에 빠져들면 금전적 손실 크다

55년생 : 작은 것이 쌓여 커다란 행운 있겠다.

67년생 : 차분하게 자기 일만 하면 명예 따른다.

79년생 : 시간이 해결하니 서둘지 마라.

91년생 : 가족간의 화합 도모하라

원숭이

44년생 : 장기적인 목적의 투자 좋다.

56년생 : 한발 물러서면 열 가지 유리하다.

68년생 : 계획한 바대로 추진하라.

80년생 : 지나친 기대는 하지 마라.

92년생 : 노력한 만큼의 성과는 없다.



45년생 : 중요한 계획이 추진되는 날.

57년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.

69년생 : 자신이 생각한 대로 모든 일이 성사된다.

81년생 : 너무 쉽게 생각하다가 일이 꼬일까 두렵다.

93년생 : 구설수를 조심하라.



46년생 : 신규 거래를 주의하라.

58년생 : 말보다 성실함이 길운이다.

70년생 : 일보 물러나 안전 꾀할 것.

82년생 : 친구와 휩쓸리지 마라.

94년생 : 가까운 사람을 경계하라.

돼지

47년생 : 약속이 미루어진다.

59년생 : 나가는 돈이 많아 마음 상한다.

71년생 : 타인과의 동업은 신중하게 하라.

83년생 : 아직도 기회는 많다. 한 가지 일에 전념하라.

95년생 : 주변과 함께 일을 추진하라.
