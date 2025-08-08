[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 9일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

48년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.60년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.72년생 : 성공의 기회를 다시 잡는다.84년생 : 복이 점차 다가오는 구나96년생 : 활기차게 행동하라.49년생 : 냉철한 판단력이 요구되는 날61년생 : 생각했던 일들이 서서히 이루어진다.73년생 : 아랫사람을 너무 비판하지 마라.85년생 : 놀랄 일이 있으니 마음의 준비를 하도록.97년생 : 심신을 편안히 하라.호랑이50년생 : 가족의 의견을 존중하라.62년생 : 지나친 계획은 문제발생의 원인이다.74년생 : 인기와 신뢰를 얻겠구나.86년생 : 커다란 성과 있겠다.98년생 : 힘이 들어도 한번 시작한 일은 놓지 마라.토끼51년생 : 몸과 마음이 편하구나.63년생 : 지출이 과다하니 조심하라.75년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.87년생 : 예상이 빗나가겠으니 주의하라.99년생 : 뜻밖의 횡재를 얻겠구나.52년생 : 소망한 일 잘 이루어지겠다.64년생 : 이득이 많지 않아 성취감 없다.76년생 : 조금만 참아라. 그럼 좋은날이 온다.88년생 : 기다리는 법을 알아야한다.00년생 : 모든 일에 신중을 기하라.53년생 : 서서히 수입이 늘어나겠다.65년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.77년생 : 은인의 도움 있겠다.89년생 : 구설수 때문에 힘들겠다.01년생 : 사람 사귀는 일에 신중 하라.54년생 : 힘든 하루에서 탈출한다.66년생 : 행복을 느끼고 가족과 즐겁다.78년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.90년생 : 큰 수확을 얻게 되리라.02년생 : 끝마무리에 조금 더 노력하라.43년생 : 순수함을 지켜야겠다.55년생 : 자만하지 말라.67년생 : 복록이 창고에 쌓이겠구나.79년생 : 소망한 일 잘 이루어지겠다.91년생 : 집안이 화기애애하겠다.원숭이44년생 : 동쪽으로 출타하면 불리하다56년생 : 하는 일은 더욱 더 활발하다.68년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.80년생 : 끝마무리에 조금 더 노력하라.92년생 : 부당한 이득 챙기다 망신당한다.45년생 : 현 상태를 유지하는 것이 유리.57년생 : 이동의 변수가 생기겠구나.69년생 : 허욕이 화를 불러들인다.81년생 : 신수 왕성하고 운수대통이라.93년생 : 마음 흐뭇하고 기쁜 소식 들리는구나.46년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.58년생 : 하늘이 도와주는 운세이다.70년생 : 꾀하는 일마다 이루어진다.82년생 : 운이 상승하는 시기94년생 : 이웃과 함께 하는 것이 길하다.돼지47년생 : 이젠 조금 쉴 때가 됐다.59년생 : 과격하게 나가다 망신수 있다.71년생 : 얻고자 하는 것 구할 수 있다.83년생 : 친한 사람이 시비를 건다.95년생 : 너무 일을 벌이지 마라.