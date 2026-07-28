“난 슬플 때 힙합을 춰” 천계영 ‘언플러그드 보이’ 웹툰으로

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언플러그드 보이. 네이버웹툰 제공
1990년대를 대표하는 순정만화 ‘언플러그드 보이’가 30년 만에 웹툰으로 돌아온다.
네이버웹툰은 28일 오후 10시 웹툰 ‘언플러그드 보이’를 네이버시리즈 등에서 처음 공개한다고 밝혔다. 총 16화 분량으로 제작된 웹툰은 매주 화요일 밤 ‘수요웹툰’으로 공개된다.
천계영 작가가 1997년 발간한 원작은 자유롭고 개성 넘치는 소년 현겸과 모범생 소녀 지율이 만나 서로에게 스며드는 과정을 그리고 있다. “난 슬플 때, 힙합을 춰”라는 대사가 컬트적인 인기를 끌었다. 힙합·아이돌 문화 등 1990년대 유행했던 대중문화의 단면을 잘 보여주는 작품이다.
웹툰 버전은 모바일 환경에 맞게 세로 스크롤 형식으로 바꿨다. 기존 흑백 단행본에 색을 입혀 새롭게 연출했다. 천 작가는 “원작은 흑백으로 연재됐지만, 당시에도 머릿속에는 화사한 색감을 막연히 그리고 있었다”며 “웹툰화 작업을 통해 그때 떠올렸던 색을 최대한 자유롭게 구현할 수 있어 무척 기뻤다”고 소감을 전했다.
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