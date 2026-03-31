한국 판타지 ‘눈물을 마시는 새’, 프랑스 장르문학상 최종후보에

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한국 판타지 ‘눈물을 마시는 새’, 프랑스 장르문학상 최종후보에

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-03-31 11:31
수정 2026-03-31 11:31
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‘눈물을 마시는 새’
‘눈물을 마시는 새’


한국 판타지 소설 ‘눈물을 마시는 새’가 프랑스 대표 장르문학상인 ‘그랑 프리 드 리마지네르’ 외국 소설 부문 최종후보에 올랐다고 황금가지가 31일 밝혔다.

이 상은 언론인, 작가, 평론가 등 분야 전문가들로 구성된 심사위원단이 선정하는 프랑스 최고 권위의 장르문학상이다. 최종후보에 오른 것만으로도 프랑스와 유럽권에서 작품성을 인정받은 것이라고 황금가지는 전했다.

‘눈물을 마시는 새’는 2003년 출간된 4권짜리 소설이다. 도깨비, 씨름, 윷놀이 등 한국적 요소들을 활용했다. 국내에서 100만부 이상 판매고를 올렸다. 독일, 이탈리아, 스페인, 체코, 우크라이나 등 30여개국에 번역 출간됐다. 프랑스어판 1권은 출간된 지 4개월 만에 2만부 이상 팔리며 현지 독자의 관심을 받고 있다.

또 정보라의 ‘저주토끼’ 번역자로 잘 알려진 안톤 허의 번역으로 오는 6월 미국과 영국에서도 첫권이 출간될 예정이다.

최종 수상자는 5월 18일 프랑스 문학 행사인 ‘라 코메디 뒤 리브르’(La Comedie du Livre)에서 발표된다.
오경진 기자
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