대산창작기금 공모…시·소설·평론 등 1200만원으로 확대

대산문화재단이 역량 있는 신진 문인을 발굴하고자 시행하고 있는 대산창작기금 사업을 오는 5월 18일까지 접수한다고 밝혔다.미등단 신인 및 등단 10년 이하의 문인들이 응모할 수 있다. 시(시조), 소설, 희곡, 평론, 아동문학 등 5개 부문에 걸쳐 작품을 공모한다.올해부터 지원금을 수혜자별 기존 각 1000만원에서 1200만원으로 확대했다. 신청은 재단 홈페이지에서 진행한다. 모집요강 등도 홈페이지에서 확인할 수 있다.신청서 및 작품소개서와 함께 작품을 응모하면 된다. 시와 시조는 50편 이상, 소설은 장편소설 또는 200자 원고지 800장 이상, 희곡은 장막극 2편 이상, 평론은 200자 원고지 1000장 내외, 아동문학은 동시 50편 이상, 동화 200자 원고지 400장 이상의 미발표 작품이면 된다.작품 관련 모든 권리는 작가에게 귀속되며 재단은 지원금 확대 이외에도 지원 작품에 대한 홍보를 지원하는 등 수혜자에 대한 혜택을 늘려갈 계획이다.선정 결과는 7월 중 대산문화재단 홈페이지를 통해 발표된다.