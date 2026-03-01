로제 ‘아파트’, K팝 사상 최초 영국 브릿 어워즈 수상

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
로제 ‘아파트’, K팝 사상 최초 영국 브릿 어워즈 수상

오경진 기자
오경진 기자
입력 2026-03-01 08:10
수정 2026-03-01 09:06
이미지 확대
블랙핑크 로제가 28일(현지시간) 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에 참석해 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 수상자로 호명됐다. 맨체스터 EPA 연합뉴스
블랙핑크 로제가 28일(현지시간) 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에 참석해 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 수상자로 호명됐다. 맨체스터 EPA 연합뉴스


블랙핑크 로제의 ‘아파트’(APT.)가 K팝 사상 최초로 영국 최고 권위 대중음악 시상식 브릿 어워즈에서 수상했다. 28일(현지시간) 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 로제는 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 수상자로 호명됐다.

로제는 “이렇게 많은 영국의 재능 있고 존경스러운 뮤지션들 앞에서 상을 받게 돼 영광”이라며 “우선 브루노, 나는 우리 둘 모두를 대표해 이 상을 받는 것이다. 내 가장 큰 멘토이자 가장 좋은 친구가 돼 줘서 감사하다”고 말했다. 제니, 지수, 리사 등 블랙핑크 멤버와 프로듀서를 향해서도 고마움을 전했다.

‘아파트’는 로제가 2024년 10월 발매한 솔로 앨범 선공개곡이다. 한국의 술자리 놀이 ‘아파트 게임’에서 아이디어를 얻었다. ‘아파트 아파트∼’라는 중독적인 소절, 경쾌한 후렴구 멜로디, 코믹한 뮤직비디오 등으로 큰 인기를 끌었다.

1977년 시작된 브릿 어워즈는 영국음반산업협회에서 주관하는 권위 있는 시상식이다. 앞서 그룹 방탄소년단(BTS)이 2021년과 2022년, 블랙핑크가 2023년 ‘올해의 인터내셔널 그룹’에 후보로 올랐으나 수상은 불발된 바 있다.

이날 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 ‘아파트’와 함께 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 후보에 올랐다. 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스로 이 노래를 부른 가수 겸 작곡가 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 이날 시상식에서 ‘골든’ 축하 무대도 펼쳤다.
오경진 기자
