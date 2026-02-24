이승복 시인, 한국현대시인협회 제29대 이사장 선임

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한국현대시인협회 신임 이사장 이승복 시인
이승복 시인이 한국현대시인협회 제29대 이사장으로 선임됐다.
사단법인 한국현대시인협회 평의회는 2026~2027년 협회를 이끌 신임 이사장으로 이 시인을 선임했다고 24일 밝혔다. 25일 정기총회를 거쳐 취임한다.
이 시인은 1986년 월간 ‘시문학’으로 등단했다. 홍익대 사범대학장과 교육대학원장을 역임했다. 국제펜한국본부 사무국장, 한국현대문예비평학회 회장, 한국시문학아카데미 학장 등을 지냈다.
평의회는 이승복 이사장의 선임 이유에 대해 “한국현대시인협회의 취지인 한국시문학의 좌표를 연구·제시하고 시인의 권익을 옹호하는 데 최적임자”라고 밝혔다.
한국현대시인협회는 1971년 초대회장 서정주 시인을 중심으로 구성된 이래 현재 1200여 명의 회원으로 구성된 전국적인 시인 단체다.
최호정 서울시의회 의장 “올해도 시민 삶 가까이에서 답을 찾는 의회 될 것”
서울시의회(의장 최호정)는 24일부터 3월 13일까지 18일간의 일정으로 제334회 임시회를 개최한다. 이번 임시회에서는 시장과 교육감으로부터 서울시정 및 교육행정에 대한 2026년도 주요 업무를 보고받고, 서울시정 및 교육행정에 관한 질문 및 접수된 안건을 심의·의결할 예정이다. 제334회 임시회에는 의원 발의 119건, 위원회 제안 1건, 시장 제출 22건, 교육감 제출 1건, 시민 청원 1건 등 총 144건의 안건이 접수됐다. 최호정 의장은 개회사를 통해 “서울시의회는 올해도 ‘시민의 보통의 하루’를 지키고, 시민의 삶 가까이에서 답을 찾는 의회가 되겠다”고 밝혔다. 그러면서 최 의장은 “시민의 신뢰를 바탕으로 존재해야 할 시의회에서 최근 불미스러운 일이 있었다”라며 “시민의 엄중한 질책 앞에 사과드린다”고 말했다. 최 의장은 서울시에 시내버스 운영체계 재설계가 시급하다고 지적했다. 최 의장은 “2004년 도입된 준공영제는 대중교통의 공공성을 크게 높인 의미 있는 제도였다”며 “그러나 20년이 지나 시대 변화를 담은 재설계가 시급하다”고 강조했다. 이어 “특히 누적되는 재정 적자로 전액 지원이 한계에 부딪히자 버스조합이 금융권 대출을 받고 그 이자를
서울시의회 바로가기
신임 이승복 이사장은 취임사를 통해 “시인들에게는 시에 집중할 수 있는 여건을, 독자들에게는 좋은 시를 읽을 기회와 역량을 제공하는 협회가 될 수 있도록 노력하겠다.”면서 ‘국민 모두 애송시 한 편’ 운동의 전개 계획을 전했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이승복 시인의 새 임기는 언제부터 언제까지인가?