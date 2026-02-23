논산세계딸기산업엑스포 홈페이지 오픈

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

논산세계딸기산업엑스포 홈페이지 오픈

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-23 11:13
수정 2026-02-23 11:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
2027 논산세계딸기산업엑스포조직위 공식 홈페이지 갈무리
2027 논산세계딸기산업엑스포조직위 공식 홈페이지 갈무리


2027 논산세계딸기산업엑스포조직위원회는 공식 홈페이지(www.2027nonsanexpo.or.kr)를 오픈했다고 23일 밝혔다.

홈페이지는 엑스포 비전과 추진 배경, 행사 개요 등 기본 정보를 중심으로 엑스포 추진 상황 등을 제공해 소통 창구 역할을 수행할 예정이다.

조직위는 전시·학술·비즈니스 연계 콘텐츠, 관람 안내, 참여 방법 등 정보를 단계적으로 확대 제공해 참여 기업과 산업 관계자를 위한 맞춤형 정보 제공 기능도 강화할 계획이다.

이존관 조직위 사무총장은 “지속 콘텐츠 업데이트와 다양한 디지털 홍보를 통해 엑스포의 준비 과정과 비전을 적극적으로 알리겠다”고 말했다.

2027 논산세계딸기산업엑스포는 ‘K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래’를 주제로 2027년 2월 26일부터 24일간 논산시 시민가족공원 일원에서 열린다.
논산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2027 논산세계딸기산업엑스포의 개최 기간은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로