“금산 인삼 최고” 말레이시아 파다완시 대표단, 인삼축제 방문

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“금산 인삼 최고” 말레이시아 파다완시 대표단, 인삼축제 방문

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-22 15:50
수정 2025-09-22 15:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
박범인 금산군수가 말레이시아 사라왁주 파다완시 대표단에게 기념품을 전달하고 있다. 군 제공
박범인 금산군수가 말레이시아 사라왁주 파다완시 대표단에게 기념품을 전달하고 있다. 군 제공


충남 금산군은 말레이시아 사라왁주 파다완시 대표단이 제43회 금산세계인삼축제 참석을 위해 지난 16일부터 20일까지 공식 방문했다고 22일 밝혔다.

양 도시 간 교류와 협력 강화를 위한 이번 방문은 지난 2015년 금산군과 파다완시의 우호교류협약 체결 이후 10년만의 공식 방문이다.

탄카이 파다완시의회 의장을 단장으로 한 대표단은 금산군청과 군의회를 찾았으며 지역 주요 시설을 둘러보며 금산의 행정 운영과 문화 자원을 체험했다.

이들은 금산인삼약령시장과 인삼관광지, 보석사 등 금산 주요 관광지와 명소를 방문해 금산의 매력을 확인했다.

19일 제43회 금산세계인삼축제 개막식 참석과 인삼을 주제로 한 전시, 체험 프로그램, 문화 공연 등을 경험했다.

금산세계인삼축제는 매년 국내외 수십만 명의 방문객이 찾는 대표 지역 축제로 인삼의 효능과 금산의 전통을 세계에 알리고 있다. 올해 축제는 오는 28일까지 열린다
thumbnail - 배너

박범인 금산군수는 “국제 교류는 단순한 방문에 그치지 않고 양 도시가 서로를 이해하고 협력하는 계기를 마련해야 한다”며 “금산의 전통산업과 문화, 지역 발전 모델을 알리고, 지속가능한 교류 기반을 마련하는 데 기여할 것”이라고 강조했다.
금산 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로