“금산 인삼 최고” 말레이시아 파다완시 대표단, 인삼축제 방문

충남 금산군은 말레이시아 사라왁주 파다완시 대표단이 제43회 금산세계인삼축제 참석을 위해 지난 16일부터 20일까지 공식 방문했다고 22일 밝혔다.양 도시 간 교류와 협력 강화를 위한 이번 방문은 지난 2015년 금산군과 파다완시의 우호교류협약 체결 이후 10년만의 공식 방문이다.탄카이 파다완시의회 의장을 단장으로 한 대표단은 금산군청과 군의회를 찾았으며 지역 주요 시설을 둘러보며 금산의 행정 운영과 문화 자원을 체험했다.이들은 금산인삼약령시장과 인삼관광지, 보석사 등 금산 주요 관광지와 명소를 방문해 금산의 매력을 확인했다.19일 제43회 금산세계인삼축제 개막식 참석과 인삼을 주제로 한 전시, 체험 프로그램, 문화 공연 등을 경험했다.금산세계인삼축제는 매년 국내외 수십만 명의 방문객이 찾는 대표 지역 축제로 인삼의 효능과 금산의 전통을 세계에 알리고 있다. 올해 축제는 오는 28일까지 열린다박범인 금산군수는 “국제 교류는 단순한 방문에 그치지 않고 양 도시가 서로를 이해하고 협력하는 계기를 마련해야 한다”며 “금산의 전통산업과 문화, 지역 발전 모델을 알리고, 지속가능한 교류 기반을 마련하는 데 기여할 것”이라고 강조했다.