최휘영 장관 “유홍준, 중박 명예 훼손…철저하게 감사”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

최휘영 장관 “유홍준, 중박 명예 훼손…철저하게 감사”

김기중 기자
김기중 기자
입력 2026-10-23 13:54
수정 2026-10-23 13:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 유홍준 전 관장 전시품 셀프 출품 논란
  • 친일파 작품 검증 부실로 신뢰 훼손
  • 문체부, 관리·검증 절차 전반 감사
유홍준 국립중앙박물관장. 뉴시스
유홍준 국립중앙박물관장. 뉴시스


개인 소장품 ‘셀프 출품’과 친일파 작품 부실 검증 논란에 책임을 지고 자리에서 물러난 유홍준 전 국립중앙박물관장에 대한 강력한 감사가 진행된다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 23일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 종합 국정감사에서 유 전 관장에 대한 문체부의 엄정한 감사를 요구하는 정연욱 국민의힘 의원의 지적에 “(이번 일로) 국립중앙박물관이 오랫동안 쌓아온 명예와 국민에 대한 신뢰가 훼손됐다고 생각한다”며 “그 점을 무척 유감으로 생각하고, 이 부분을 회복하기 위해 철저한 감사를 통해서 신뢰를 다시 (찾겠다)”고 답변했다.

최 장관은 이어 “문체부는 (유 전 관장의) 직권 유용에 대해서만 감사하지 않을 것”이라며 “이번에 문제가 된 전시품 관리·검증 모든 절차에 대해서 다 감사를 하겠다”고 말했다.

앞서 박물관은 지난 7월 특별전 ‘우리들의 밥상’에서 ‘일반시국은’(一飯是國恩·한 그릇의 밥도 다 나라의 은혜)이라고 쓴 유묵을 전시했다. 유 전 관장은 당시 기자간담회에서 “임진왜란 최초의 승병장인 영규대사가 의병을 일으키며 외친 ‘밥 한 그릇도 나라의 은혜’라는 말을 담은 애국지사 박원근의 글씨”라고 직접 소개했다. 그러나 전시 개막 한 달여 만에 낙관에 있는 ‘박원근’이 친일반민족행위자 박중양의 또 다른 이름이라는 의혹이 제기됐다. 전문가 검증 결과 실제 박중양의 글씨로 판명됐다. 특히 유 전 관장이 해당 유묵을 경매에서 5만원에 낙찰받고, 출품 당시 자신의 것임을 밝히지 않아 논란을 불렀다.

유 전 관장은 지난 19일 국정감사에서 “저의 중대한 불찰”이라며 머리를 숙이고 국정 감사 이후 사퇴 의사를 밝혔다. 이재명 대통령은 이날 사직안을 재가했다.
김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
유홍준 전 관장이 사퇴한 주된 이유는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로