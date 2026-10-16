국보·보물 관리 요령 한눈에…국립문화유산연구원 안내서 발간

소장자 안전관리에 초점…홈페이지 열람 가능
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국보·보물 일상관리 가이드북. 국립문화유산연구원 제공
국가유산청 국립문화유산연구원은 국가지정 동산문화유산의 소유자와 관리자를 위한 ‘국보·보물 일상관리 가이드북’을 발간했다고 16일 밝혔다.
책자는 국보·보물 정기조사에서 쌓은 현장 경험을 바탕으로 일상관리에 필요한 내용을 정리했다. 정기조사 절차와 등급, 소유자·관리자가 알아야 할 허가·신고사항, 소장품의 기본 관리 요령과 재질별 취급 수칙 등을 담았다. 부록에는 자주 쓰는 신고 서식을 실었다.
전문적인 보존처리보다는 소장자가 평소 문화유산을 살피고 안전하게 관리하는 데 초점을 맞췄다. 연구원은 개인과 문중, 사찰 등에서 활용할 수 있도록 정기조사 때 책자를 배포할 계획이다. 국가유산 지식이음 홈페이지에서도 열람할 수 있다.
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