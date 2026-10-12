양주 회암사지, 세계유산 등재 가능성 인정받아...2029년 결정

이코모스 “유산의 경계를 확장·등재기준 서술 보완” 권고
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경기 양주에 위치한 회암사지 전경. 양주시 제공
고려 말부터 조선 초 불교문화를 간직한 경기 양주 회암사지가 유네스코 세계유산 예비평가에서 등재 가능성을 인정받았다.
국가유산청은 지난해 9월 제출한 ‘회암사지: 14세기 동아시아 선종사원의 전형적 고고유적’에 대해 국제기념물유적협의회(이코모스)가 “세계유산 등재기준 ⅱ와 ⅲ을 충족할 가능성이 있다”고 평가했다고 12일 밝혔다. 두 기준은 각각 건축·기술·예술 등의 발전에서 나타난 중요한 문화적 교류와 문화전통·문명의 독보적 증거를 뜻한다.
예비평가는 등재 신청 초기 단계부터 자문기구와 유산의 가치를 검토하는 제도로, 유네스코가 2021년 도입했다. 이코모스는 현장실사 없이 1년여간 서류심사를 진행했다.
다만 이코모스는 주변의 넓은 경관을 포함하도록 유산의 경계를 확장하고, 등재기준에 관한 서술을 보완하라고 권고했다. 이번 평가는 등재 가능성을 검토한 것으로 최종 등재 결정과는 별개다.
회암사지는 고려 말~조선 초 대규모 사찰이 있던 터다. 1997~2019년 발굴조사에서 약 70동의 건물터가 확인됐다.
김기덕 서울시의원, 전국장애인파크골프대회서 모두의 생활체육환경 강조
더불어민주당 마포구 제4선거구 출신의 김기덕 서울시의원이 지난달 30일 마포구 월드컵공원 파크골프장에서 막을 올린 ‘2026년 서울시장배 전국 장애인파크골프대회’ 개회식에 참석해 참가 선수들을 따뜻하게 격려하고, 앞으로 장애인 생활체육의 저변을 넓히기 위한 전폭적인 지원을 약속했다. 이번 대회는 서울시장애인체육회가 주최하고 서울시장애인골프협회가 주관을 맡아 29일부터 10월 1일까지 사흘간의 일정으로 진행되며, 전국 17개 시·도에서 모인 선수와 임원 및 경기 운영진 등 총 300여 명의 관계자들이 대거 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루며 열띤 경쟁을 펼치고 있다. 이날 축사에서 김 의원은 “실력을 마음껏 발휘하고, 스포츠를 통해 우정과 화합을 나누는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “장애인 누구나 거주지와 가까운 곳에서 안전하고 편리하게 체육활동을 누릴 수 있는 환경 조성이 공공의 핵심 임무”라고 강조했다. 김 의원은 폭발적으로 증가하는 파크골프 수요에 선제 대응을 위해 ▲월드컵공원 제2파크골프장 신규 조성 추진 ▲노을공원 제1파크골프장 리모델링 예산 확보 등 인프라 확충을 이끌어왔다. 특히 김 의원은 장애인 선수들과 시설 이용객들이 겪는 이동 동선의
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국가유산청은 경기도·양주시와 함께 권고사항을 반영해 2028년 2월까지 등재 신청서를 제출할 계획이다. 최종 등재 여부는 2029년 결정될 예정이다.
세줄 요약
- 회암사지, 유네스코 예비평가서 등재 가능성 인정
- 이코모스, 기준 ⅱ·ⅲ 충족 가능성 평가
- 경관 포함·서술 보완 권고, 2029년 결정 예정
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