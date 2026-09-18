호캉스 말고 ‘박캉스’…국립박물관 온가족 한가위 행사 풍성

전국 13개 국립박물관 공연·체험 프로그램

추석 25일은 휴관…일정·참여 방법 확인 필요

이미지 확대 국립제주박물관 체험 프로그램 현장 모습. 국립중앙박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 국립제주박물관 체험 프로그램 현장 모습. 국립중앙박물관 제공

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세줄 요약 전국 13개 국립박물관이 추석 연휴에 공연, 민속놀이, 만들기 체험 등 가족 문화행사를 운영한다. 국립중앙박물관은 무형유산 공연을, 지역 박물관들은 떡메치기·윷놀이·마당놀이 등 각 지역색을 살린 프로그램을 마련했다. 전국 13개 국립박물관 추석 문화행사 운영

중앙박물관 무형유산 공연, 지역별 체험 다채

전통놀이·마당놀이·전시 연계 체험 풍성

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추석 연휴를 맞아 전국 국립박물관이 온 가족이 함께 즐길 수 있는 문화행사를 연다.국립중앙박물관은 전국 13개 국립박물관이 오는 22일부터 30일까지 박물관별 일정에 따라 공연과 체험 등 추석 연휴 문화행사를 운영한다고 18일 밝혔다. 프로그램은 전통 민속놀이부터 무형유산 공연, 마당놀이, 어린이 영화, 전시 연계 만들기 체험까지 폭넓게 구성됐다.국립중앙박물관은 연휴 기간인 24일부터 27일까지, 추석 당일인 25일을 제외하고 열린마당에서 ‘디 아트스팟(The Art Spot) 시리즈’ 공연을 연다. 우리 무형유산의 매력을 소개하는 공연으로, 매일 오후 1시와 3시 두 차례 진행된다.지역 박물관도 각 지역의 특색을 살린 프로그램을 준비했다. 국립춘천박물관에서는 전통놀이와 떡메치기를 체험하고 갓 만든 인절미를 맛볼 수 있다. 국립제주박물관은 윷놀이·투호·제기차기 등 전통 민속놀이를 운영한다.국립청주박물관은 농악 한마당과 전통극 ‘방귀쟁이 며느리’, 어린이 영화 상영 등을 포함한 ‘추석 한마당’을 마련했다. 관람객은 전통놀이를 즐기고 소원 엽서를 쓰며 명절 분위기를 만끽할 수 있다.국립공주박물관은 26일 야외광장에서 9인의 명인과 함께하는 전통 마당놀이 ‘구관명관 명인전’을 선보인다. 레고로 장구를 만드는 체험도 함께 진행한다. 국립익산박물관은 ‘달아 달아, 소원을 들어줘’를 비롯해 전통 민속놀이와 사진 인증 이벤트를 운영한다.전시와 연계한 체험도 눈길을 끈다. 국립광주박물관은 특별전 ‘도기(陶器), 우리를 담은 질그릇’과 연계해 화분 만들기 체험을 마련했다. 전시에서 만난 질그릇의 의미를 관람객이 직접 만들어보는 활동으로 이어간다는 취지다.국립전주박물관은 사물놀이와 옛 생활도구, 전통 민속놀이를 체험하는 ‘한가위 민속놀이마당’을 운영한다. 국립나주박물관의 ‘마니 하니 한가위 놀이터’에서는 투호·팽이치기·쌍륙·고누놀이와 함께 크로키놀, 고무줄놀이, 협동 제기 등 세대가 함께 즐길 수 있는 놀이를 선보인다.국립대구박물관에서는 전통 민화 딱지와 작호도 가방걸이, 캐릭터 연, 자개소반 등을 만드는 체험을 진행한다. 26일에는 ‘마이드림’, 27일에는 ‘레인보우쇼’ 공연이 각각 하루 두 차례 펼쳐진다.국립경주박물관은 특별전 ‘황룡사, 부처의 사리를 모시다―황룡봉불(皇龍奉佛)’을 선보이고, 월지관에서 디지털 자율 감상 활동 ‘도란도란 월지 한바퀴’를 운영한다. 가족 관람객이 함께 문화유산을 살펴보고 관련 내용을 탐구할 수 있도록 구성했다.국립진주박물관은 전통 민속놀이와 두암 특별전 연계 체험, 갑옷·활쏘기·화포·군악기 체험 등 임진왜란을 주제로 한 프로그램을 마련한다. 국립김해박물관에서도 굴렁쇠 굴리기와 투호 던지기, 제기차기, 비석치기, 딱지치기 등을 즐길 수 있다.추석 당일인 25일에는 모든 국립박물관이 휴관하는 만큼, 방문 전 각 박물관 훔페이지에서 세부 일정과 참여 가능 여부를 확인해야 한다. 행사별 운영 시간과 참여 방식은 박물관마다 다르다. 일부 프로그램은 현장 선착순으로 운영되며, 우천 시 일정 또는 운영 장소가 변경될 수 있다.