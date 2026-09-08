경복궁 야외 결혼식 경쟁률 8.4:1…딱 한 자리 남아

2027년 5월 21일 비어…23일 추가 신청

미계약 취소 자리 생길 가능성도

이미지 확대 서울 종로구에 위치한 국립고궁박물관 은행나무 쉼터 전경. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구에 위치한 국립고궁박물관 은행나무 쉼터 전경. 국가유산청 제공

세줄 요약 경복궁 너른 정원에서 열리는 야외 결혼식 지원사업에 예비부부 672쌍이 신청해 8.4대1 경쟁률을 기록했다. 국가유산청은 온라인 추첨으로 79쌍을 선정했고, 80회 중 미신청된 1회는 추가 공모로 다시 받는다. 전통혼례와 저소득층 지원도 포함한다. 경복궁 야외 결혼식 지원사업에 672쌍 신청

8.4대1 경쟁률, 79쌍 온라인 추첨 선정

미신청 1회차는 추가 공모로 재모집 예정

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경복궁 너른 정원에서 야외 결혼식을 할 수 있는 기회를 잡기 위해 예비부부들 672쌍이 몰렸다. 딱 하나 남은 자리는 추가공모를 통해 가려진다.국가유산청 국립고궁박물관은 내년 야외 결혼식 지원사업 ‘고결(고궁박물관에서 결혼해)’ 신청자를 대상으로 온라인 추첨을 진행해 예비부부 79쌍을 최종 선정했다고 8일 밝혔다. 전체 80회 가운데 5월 21일 금요일 회차는 신청자가 없어 1회분이 남았다. 박물관은 5월 21일 미신청 회차를 대상으로 오는 23일 추가 신청을 받는다.박물관은 지난달 모집 안내 뒤 2주간 사전상담을 진행하고 이달 1~4일 누리집에서 신청을 받았다. 상담에는 1379쌍이 참여했고 이 가운데 672쌍이 실제 신청해 8.4 대 1 경쟁률을 기록했다. 가장 높은 경쟁률을 기록한 일정은 내년 11월 6일 토요일 오전 11시 회차다. 예비부부 30쌍이 몰려 30 대 1이나 됐다. 선정된 예비부부들은 오는 22일까지 협력업체와 예식 진행 계약을 체결해야 한다.‘고결’은 경복궁 권역 국립고궁박물관 옆 은행나무 쉼터를 결혼식장으로 개방하는 사업이다. 국가유산청은 “국가유산을 시민 일상에서 누리는 공간으로 활용하고 청년 세대의 혼인 비용 부담을 낮추기 위해 사업을 마련했다”고 취지를 설명했다.사업은 첫 공모부터 높은 관심을 받았다. 올해 야외 결혼식 지원사업은 당초 16쌍을 모집했으나 293쌍이 신청해 18 대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 박물관은 이후 지원 기간과 인원을 확대해 최종 28쌍의 예식을 지원했다.박물관은 전통혼례를 치르는 예비부부 13쌍에게 예식비 100만원을 지원한다. 기초생활수급자와 차상위계층 예비부부 10쌍에게는 최대 650만원을 지원할 계획이다.