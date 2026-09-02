문화 문화유산 [포토] 왕이 바라보던 ‘경회루 경관’ 입력 2026-09-02 17:25 수정 2026-09-02 17:25 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/life/cultural-heritage/2026/09/02/20260902800008 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 2일 서울 종로구 경복궁 경회루에서 예약 관람객들이 주변 경관을 둘러보고 있다.국가유산청 궁능유적본부는 2일부터 10월 30일까지 매주 수·금요일에 경복궁 경회루와 향원정 특별 관람을 운영한다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경회루와 향원정 특별 관람이 운영되는 요일은? 수·금요일 토·일요일