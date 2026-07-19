부산에서 보는 ‘세계유산의 미래’… 한국 갯벌의 가치 알린다

가입 38년 만에 국제회의 개최

이미지 확대 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식이 열린 19일 부산 벡스코에 마련된 ‘대한민국관’을 관계자들이 바라보고 있다.

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세줄 요약 제48차 유네스코 세계유산위원회가 부산 벡스코에서 개막해 11일간 33건의 안건을 심의했다. 한국의 갯벌 2단계 확대 등재와 일본 사도광산의 역사 왜곡 논의가 핵심이며, 대한민국관에서는 무형유산 공연과 전통 체험으로 K-컬처를 알렸다. 부산 벡스코서 제48차 세계유산위원회 개막

한국 갯벌 확대 등재와 사도광산 논의 주목

대한민국관서 무형유산 공연·체험 운영

2026-07-20 8면

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제48차 유네스코 세계유산위원회가 부산에서 막을 올렸다. 대한민국이 1988년 세계유산협약에 가입한 이후 38년 만에 처음으로 국내에서 개최하는 최고 권위의 국제회의다.세계유산위원회는 19일 오후 부산 벡스코에서 개회식을 열고 오는 29일까지 11일간의 대장정에 돌입했다. 회의에는 유네스코 고위 관계자들과 155개국 대표단, 학계 전문가 등 2929명이 참석한다. 올해 위원회가 검토할 안건은 신규 세계유산 등재 후보 30건과 기존 유산의 확장·수정안 3건 등 총 33건이다.이번 부산 회의는 세계유산 등재와 보존·보호를 총괄하는 최고 의사결정 국제회의가 한국에서 처음 열리는 것이어서 상징성이 크다. 이번 회의 의장은 대한민국 최초로 유네스코 집행이사회 의장을 역임한 이병현 전 주유네스코 대한민국대표부 대사가 맡아 전반적인 심의를 주재한다. 대한민국이 ﻿국제 사회의 세계유산 정책을 선도하는 ‘룰 메이커’로 도약하는 변곡점이 될 전망이다.대한민국이 신청한 ‘한국의 갯벌’ 2단계 확대 등재안이 통과될지 관심이 쏠린다. 기존 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌에 무안·고흥·여수·서산 갯벌을 새롭게 추가하는 내용이다. 한국의 갯벌은 지난달 세계유산위원회 자연유산 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)으로부터 ‘경계 변경 승인(확대 등재)’ 권고 판정을 받았다. 이변이 없는 한 등재가 확실해 보인다. 등재가 확정되면 대한민국이 보유한 세계유산 중 최초의 확대 등재 사례가 된다.역사 왜곡 및 개발 갈등과 맞물린 국내외 유산들의 보존 ﻿점검도 핵심 쟁점이다. 위원회는 총 147건의 기존 유산 보존 현황을 심의할 예정이다. 특히 일본 사도광산의 경우, 일본 정부가 세계유산 등재 당시 약속했던 것과 달리 조선인 강제노동 사실을 충분히 알리지 않았다는 점을 지적하고 이를 개선하라고 권고한 유네스코 세계유산위원회 결정문 초안이 지난 15일 공개돼 치열한 논의가 예상된다.한편 회의 기간 벡스코에는 대형 전시 공간인 ‘대한민국관’이 마련돼 무형유산 공연과 전통문화 체험을 선보이며 전 세계에 K-컬처의 저력을 알린다. 처용무 등 38건의 무형유산 공연과 함께 전통 갓 제작 시연, 세계유산 디자인 타투 등 다채로운 참여형 프로그램이 상시 운영된다.대륙별 부의장단과 보고관 등이 참여하는 위원회 본회의는 20일부터 본격적으로 시작된다. 허민 국가유산청장은 “제48차 세계유산위원회의 성공적 개최를 통해 세계유산 보호를 위한 대한민국의 의지와 리더십을 전 세계에 공고히 하겠다”고 밝혔다.