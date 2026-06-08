고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉 국가민속문화유산 된다

신석기 사냥 도구 사용 직접 보여줘

국내외적으로도 희소한 문화유산

반구천 암각화 실제 활동임을 입증

이미지 확대 고래 어깨뼈에 사슴뿔 작살촉이 박힌 모습.

울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 고래 어깨뼈에 사슴뿔 작살촉이 박힌 모습.

울산시 제공

이미지 확대 고래 꼬리뼈에 사슴뿔 작살촉이 박힌 모습.

울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 고래 꼬리뼈에 사슴뿔 작살촉이 박힌 모습.

울산시 제공

이미지 확대 고래 꼬리뼈에 사슴뿔 작살촉이 박힌 모습.

울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 고래 꼬리뼈에 사슴뿔 작살촉이 박힌 모습.

울산시 제공

세줄 요약 국가유산청이 울산박물관 소장 ‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’을 국가민속문화유산으로 지정 예고했다. 신석기 유적에서 출토된 이 유물은 고래뼈에 작살촉이 박힌 채 발견돼, 당시 고래잡이와 도구 제작, 생업 기술을 직접 보여주는 희소한 사례다. 울산박물관 소장 작살촉, 지정 예고

신석기 고래뼈에 박힌 희소한 유물

고래잡이·생업 기술 입증 사례

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가유산청은 울산박물관 소장 ‘고래뼈에 박힌 사슴뿔 작살촉’을 국가민속문화유산으로 지정 예고했다고 8일 밝혔다.이 문화유산은 2010년 울산 남구 황성동의 신석기시대 유적에서 출토된 것으로, 고래 꼬리뼈와 어깨뼈 부위에 각각 1개씩 작살촉이 박힌 상태로 발견됐다. 2점의 작살촉은 사슴뿔을 뾰족하게 갈아 만들었는데, 사슴뿔은 강도가 높아 선사시대 사냥 도구 재료로 사용됐다.수렵과 더불어 어로 활동은 한반도 신석기 문화를 특징짓는 핵심적인 생업 양상 중 하나다. 이 시기 한반도인의 생활 문화와 생업 기술, 도구 제작 기술 등을 구체적으로 보여준다는 점에서 의미가 있다.특히 작살촉이 고래뼈에 박힌 상태로 발견돼 신석기시대 도구의 제작 목적과 사용 흔적, 도구와 사냥 대상 간의 관계를 직접적으로 보여준다. 국가유산청 관계자는 “이런 사례는 국내외적으로도 매우 희소하다”고 설명했다.지난해 유네스코 세계유산으로 등재된 울산 ‘반구천의 암각화’에도 배와 작살, 그물 등을 사용한 고래잡이 장면이 묘사돼 있다. 이런 묘사가 단순히 상징적이거나 제의적인 표현이 아니라, 실제 신석기시대에 이뤄진 고래잡이 활동에 대한 기록임을 입증하는 문화유산이라는 점에서도 가치가 있다.국가유산청은 30일간의 예고 기간 중 수렴된 의견을 검토하고, 국가유산위원회 심의를 거쳐 국가민속문화유산으로 지정할 예정이다. 국가민속문화유산으로 지정될 경우, 선사시대 생산·생업 관련 유물 중 최초의 국가지정문화유산이 된다.