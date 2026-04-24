‘남양주 봉선사 동종’ 63년 만에 국보 됐다

조선 예종이 세조 명복 빌며 봉안

중국 양식에 한국 문양 더해 눈길

이미지 확대 봉선사 동종 닫기 이미지 확대 보기 봉선사 동종

2026-04-24 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조선 전기 동종(銅鐘·구리로 만든 종)을 대표하는 경기 남양주시 봉선사 동종이 국보가 됐다.국가유산청은 1963년 보물로 지정한 지 63년 만에 봉선사 동종을 국보로 승격했다고 23일 밝혔다. 봉선사 동종은 조선 제8대 임금인 예종(재위 1468~1469)이 아버지인 세조(재위 1455~1468)의 명복을 빌기 위해 광릉 인근에 봉선사를 조성하면서 함께 제작해 봉안했다.중국 동종에서 흔히 볼 수 있는 양식을 일부 수용하면서 한국 특유의 문양 요소를 더해 조선 전기 동종 양식을 완성한 대표 유물로 평가받는다.당대 제일가는 문장가인 강희맹(1424~ 1483)이 종에 대한 글을 지었고, 정난종(1433 ~1489)이 글씨를 썼다.국가유산청은 “제작 당시의 봉안처인 봉선사 종각에 그대로 있고, 균열이나 구조적 결함이 거의 없는 데다 보존 상태 또한 양호하다”고 설명했다.고려시대 상감 청자인 ‘청자 상감쌍룡국화문 반’은 보물로 지정됐다. 13세기에 제작된 것으로 추정되﻿며 물결 흐름을 형상화한 무늬와 두 마리 용이 안쪽 바닥에 새겨져 있다. 조형적으로도 탁월해 왕실용 청자를 연구할 수 있는 자료로 꼽힌다.