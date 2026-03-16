물 솟는 한라산 해발 1000m 고지대, 천연기념물 지정

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국가유산청 제공

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해발고도 1000m가 넘는 고지대에서 물이 솟아나는 제주 한라산 어리목계곡 용천지대가 자연유산 천연기념물이 됐다.이곳은 한라산 북서부 약 3.5㎞ 거리에 떨어져 있는 광령천 상류 구간(해발고도 1020~1350m)에 해당하는 지점이다. 1970년대 이후 하루 평균 1만~1만 2000t 수량의 물이 솟아나 제주 중산간 지역 물 공급에 구심점이 되고 있다.보통 제주의 용천수는 대부분 해안선에 발달해 있는 것으로 알려져 있으나, 이곳은 고지대에서 지하수의 흐름을 관찰할 수 있어 매우 희소성이 높다. 또 이 지역은 천연보호구역과 상수원보호지역으로 원형이 잘 보존돼 있으며 화산암층과 계곡 절벽, 이끼 폭포 등이 조화를 이뤄 사계절 독특한 경관을 제공해 생태적 서식처로서도 보존 가치가 높다.국가유산청은 “어리목계곡 용천지대는 제주 고지대에서 용암층 사이에 존재하는 불투수층(고토양층)을 따라 흘러가는 지하수의 집수와 흐름을 해석하는 데 중요한 지질학적 단서를 제공한다”며 “용천수의 흐름 유형, 유량, 수질 변화 등을 통해 제주 전역 지하수의 흐름과 그 변화를 예측하고 파악할 수 있어 학술적 가치도 뛰어나다”고 설명했다.