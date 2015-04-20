화해되어 버리는 것들… 숨이 트이는 순환 같습니다 [서울신문 2026 신춘문예 - 희곡 당선 소감]

입력 2026-01-01 00:46
수정 2026-01-01 00:46
이호영

이호영씨.
이호영씨.


하나님 감사합니다. 저를 붙들어 주셔서 감사드립니다. 영광 돌립니다.

엄마. 감사해요. 내가 글을 쓰는 이유 중 하나는 엄마의 말들을 이쁜 곳에 담아 오래오래 들여다보고 싶어서였어요.

아버지. 아버지가 제 아버지셔서 살아갈 수 있었어요. 언제나 살아남는 법을 알려 주셔서 감사해요.

오빠. 오빠는 평생 내 세상에서 제일 멋진 사람이야. 오빠는 언제나 나를 기 살게만 해.

나도 그렇게 평생 되고 싶었어. 고마워. 모든 게 오빠 덕이야.

우리 학교 교수님들. 잘 가르쳐 주셔서 정말 감사합니다.

우리 학교 친구들 모두 고맙고, 사랑합니다.

세상에 좋은 희곡을 써주신 한국의 극작가님들 감사드립니다. 열심히 하겠습니다.

살다 보면 미안해, 괜찮아, 하지 않아도 삶 속에서 화해되어 버리는 것들이 있는 것 같습니다. 심지어 맥락에 전혀 맞지 않는 모습을 보여도, 어떠한 관계에서는 그게 사과로, 또 용서의 신호로 넘어가게 되는 것이죠. 저는 그런 게 인간의 차마 한결같지 못한, 그래서 자연스러워 숨이 트이는 순환 같습니다.

그건 머리로는 이해할 수 없고, 같이 산다는 건 그런 날의 연속일 거라는 생각이 들었어요. 우리에게 상처 준 그 사람은 어떨 땐 정말 끔찍하지만, 또 그렇지 않은 면도 옆에 있다 보면 보게 된다는 일종의 기대의 가설인 것이죠.

단순히 시간의 흐름이 용서를 빚어낸다는 뜻은 아닙니다. 원인/결과, 선/악으로는 도저히 설명 불가한 숨겨진 통로의 지점이 있고, 그것이 바람직하다고는 말할 수 없지만,

‘봐준다’ 라는 말이 지닌 두 가지 의미ㅡ바라보다와 넘어가주다ㅡ를 들여다보면, 그건 어쩐지 너그러운 삶과 닮아 보입니다.

▲1997년 대전 출생 ▲한국예술종합학교 극작과 재학
2026-01-01 39면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
