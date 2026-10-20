“예산장터 삼국을 아시나요”…22일 국박·국수·국화 체험 막올라

세줄 요약 예산군이 22~25일 예산상설시장 일원에서 제10회 예산장터 삼국축제를 열었다. 국수·국밥·국화를 뜻하는 삼국을 주제로 먹거리와 국화 전시, 저잣거리 풍류 공연, 체험 프로그램을 함께 마련해 지역 매력을 알린다. 예산장터 삼국축제 22~25일 예산상설시장 개최

국수·국밥·국화 주제, 먹거리와 국화 전시 구성

저잣거리 풍류 공연과 체험 프로그램 다채롭게 마련

이미지 확대 ‘제10회 예산장터 삼국축제’ 안내문. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘제10회 예산장터 삼국축제’ 안내문. 군 제공

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충남 예산장터에서 지역 먹거리와 문화, 매력 등을 한 번에 경험할 수 있는 기회가 마련된다.예산군은 22~25일까지 예산상설시장 일원에서 ‘제10회 예산장터 삼국축제’를 개최한다고 밝혔다. 삼국은 예산을 대표하는 국수·국밥·국화를 의미한다.축제는 예산장터 중심으로 다양한 먹거리를 맛보고 지역 농특산물과 가을 국화까지 함께 즐길 수 있도록 구성된 지역 대표 축제로 자리매김했다.올해 10회째를 맞은 축제 주제는 ‘삼국, 그 끝나지 않는 이야기’다. 축제 기간 청년 로컬크리에이터들이 참여해 옛 저잣거리 정취를 재현하는 ‘저잣거리 풍류시대’ 팝업존을 운영한다.국숫집 아들과 국밥집 딸의 사랑 이야기를 담은 마당극 ‘새참극장-삼국명물대전 뽑아유? 말아유?’, 저잣거리 양반들의 풍류음악과 국악·재즈의 협연을 선보이는 ‘풍류밴드’가 펼쳐진다.풍류밴드와 락킹·탭댄스가 어우러진 ‘한량프로젝트’와 저잣거리 광대 이야기를 담은 ‘광대 전성시대’ 등 색다른 프로그램도 펼쳐진다.먹거리 프로그램도 강화됐다. 축제 특화 먹거리존인 ‘삼COOK 페스타’에서는 지역 농특산물을 활용한 다양한 먹거리를 선보인다.시장과 축제장 내 먹거리 이용객을 대상으로 소시지 구이 체험과 장아찌·파김치 담기 체험 등이 열린다. 국화 전시는 가을 정취를 만끽할 수 있다.축제 10주년을 기념해 크로스오버 그룹 포레스텔라의 주제공연을 시작으로 민경훈·크라잉넛 등의 무대와 춤꾼페스티벌, 예산장터가요제 등이 마련된다.축제 관계자는 “예산장터 삼국축제를 통해 방문객들이 예산의 먹거리와 문화, 지역의 매력을 함께 경험하길 바란다”고 말했다.