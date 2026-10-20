“인사 다시” “얘, 너” 공형진, 차지연에 무례한 언행…결국 고개 숙였다 [공식입장 전문]

세줄 요약 공형진이 극동방송 창사 70주년 행사에서 차지연에게 반말과 무례한 표현을 했다는 논란이 일었다. 소속사는 친분에서 나온 말이었고 상대를 무안하게 하려는 의도는 아니었다며, 차지연 측과 팬들에게 사과했다. 행사 무대서 차지연 향한 반말·무례 발언 논란

영상 공개 뒤 공적인 자리 예의 부족 비판 확산

소속사, 친분에서 나온 말이라며 공식 사과

이미지 확대 지난 17일 서울 한양대에서 열린 ‘창사 70주년 극동방송 홈커밍데이’ 특별공연에 참석한 배우 공형진, 뮤지컬배우 차지연. 유튜브 ‘극동방송’ 라이브 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 17일 서울 한양대에서 열린 ‘창사 70주년 극동방송 홈커밍데이’ 특별공연에 참석한 배우 공형진, 뮤지컬배우 차지연. 유튜브 ‘극동방송’ 라이브 영상 캡처

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배우 공형진이 최근 공개 행사 자리에서 뮤지컬 배우 차지연을 향한 무례한 언행으로 논란이 일자 소속사를 통해 사과했다.소속사 케이하트엔터테인먼트는 19일 입장을 내고 최근 극동방송 창사 70주년 기념행사에서 불거진 논란에 대해 “당시 공형진은 평소 친분이 있는 후배 배우 차지연에게 현장에서 긴장하지 말고 편안하게 함께하자는 취지로 말을 건넨 것”이라며 “상대를 무안하게 하거나 불쾌하게 하려는 의도는 아니었다”고 해명했다.이어 “다만 현장에서 오간 대화와 표현이 본래의 취지와 달리 전달되면서 오해와 논란이 발생한 점에 대해서는 안타깝게 생각한다”며 “이미 후배 차지연 측에도 사과의 뜻을 밝혔으며, 불쾌하게 느끼신 모든 분들께 다시 한번 사과 말씀드린다”고 밝혔다.그러면서 “공형진은 자신의 표현이 현장을 지켜본 분들이나 팬들에게 불편하게 받아들여졌다면 진심으로 송구스럽게 생각한다는 입장”이라며 “친근한 분위기에서 건넨 말이라 하더라도 공적인 행사에서는 상대방에 대한 배려가 우선돼야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 전했다.아울러 소속사는 “이번 일이 당사자들의 의도와 현장의 맥락을 충분히 살피지 못한 채 확대 해석되기보다는 서로에 대한 이해와 배려 속에서 원만하게 마무리되기를 바란다”며 “향후 공적인 언행에 더욱 신중하도록 노력하겠다”고 덧붙였다.앞서 공형진은 지난 17일 서울 한양대에서 열린 ‘창사 70주년 극동방송 홈커밍데이’ 특별 공연에 차지연과 함께 중간 진행자로 무대에 섰다.무대에 오른 차지연이 허리를 숙여 “안녕하십니까. 선배님”이라고 인사하자, 그는 “제가 선배니까 다시 한번 인사”라고 했고, 차지연은 재차 인사를 건넸다.이어 무대 화면을 두고는 “내 사진은 왜 없냐. 내가 얘보다 훨씬 선배”라거나, 진행 멘트를 넘겨받는 과정에서 “너 왜 연기하냐”, “원래 내 대사인데 얘가 했다”며 반말이 섞인 진행을 이어갔다.해당 장면이 담긴 영상이 공개된 직후 온라인에서는 사석의 친분과 무관하게 공적인 무대에서 공동 진행자를 낮잡아 부르고 무례하게 대했다는 비판이 잇따랐다.최근 극동방송 창사 70주년 기념행사 무대 진행 과정에서 불거진 배우 공형진의 논란과 관련해 입장을 전합니다.당시 공형진은 평소 친분이 있는 후배 배우 차지연에게 현장에서 긴장하지 말고 편안하게 함께하자는 취지로 말을 건넨 것으로, 상대를 무안하게 하거나 불쾌하게 하려는 의도는 아니었습니다.다만 현장에서 오간 대화와 표현이 본래의 취지와 달리 전달되면서 오해와 논란이 발생한 점에 대해서는 안타깝게 생각합니다. 이미 후배 차지연 측에도 사과의 뜻을 밝혔으며, 불쾌하게 느끼신 모든 분들께 다시 한번 사과 말씀드립니다.공형진은 자신의 표현이 현장을 지켜본 분들이나 팬들에게 불편하게 받아들여졌다면 진심으로 송구스럽게 생각한다는 입장입니다.친근한 분위기에서 건넨 말이라 하더라도 공적인 행사에서는 상대방에 대한 배려가 우선돼야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있으며, 심려를 끼쳐 드린 분들께 사과의 뜻을 전했습니다.또 당시 상황이 의도와 다르게 해석된 측면이 있다고 보고 무엇보다 극동방송 창사 70주년이라는 뜻깊은 행사가 본래의 취지보다 이번 논란으로 주목받게 된 점에 대해 송구스러운 마음을 전하고 있습니다.행사를 준비한 관계자 여러분과 현장을 함께해 주신 분들과 응원해 주시는 모든 팬 여러분께도 감사와 유감의 뜻을 전합니다.이번 일이 당사자들의 의도와 현장의 맥락을 충분히 살피지 못한 채 확대 해석되기보다는 서로에 대한 이해와 배려 속에서 원만하게 마무리되기를 바라며, 향후 공적인 언행에 더욱 신중하도록 노력하겠습니다.