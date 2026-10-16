영수증이 공연 티켓으로... 서울광장서 ‘서울 글로벌아트나이트’ 개막

세줄 요약
- 서울광장서 영수증 콘서트 개막, 시민 관람
- 소상공인 영수증 인증 시 상생존 입장 가능
- 국악·대중음악 공연으로 가을밤 분위기 조성
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16일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘서울 글로벌아트나이트 위드(with) 영수증콘서트’에서 시민들이 잔디광장에 앉아 공연을 즐기고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자
서울시가 후원하고 서울신문사가 주최하는 ‘서울글로벌아트나이트 위드(with) 영수증콘서트’가 16일 서울광장에서 막을 올렸다.
화려한 조명과 음악이 어우러진 서울광장에는 공연을 즐기려는 시민들의 발길이 이어졌다. 관객들은 광장 잔디밭에 앉아 무대를 감상하고, 공연 장면을 담으며 가을밤을 즐겼다.
첫날 공연은 국악 무대 ‘풍류서울’과 대중음악 무대 ‘소울서울’로 꾸며졌다. 소리꾼 김수인, 고영열, 유태평양, 이봉근을 비롯해 가수 이무진, 케이시, 거미, 김광진 등이 무대에 올랐다.
이번 공연은 서울 소상공인 가게에서 3만원 이상 사용한 영수증을 인증하면 무대 앞 ‘상생존’에서 관람할 수 있도록 기획됐다. 지역 상권 활성화와 문화 공연을 결합한 행사다.
7일에는 13개국 대표팀이 참가하는 ‘2026 K팝 커버댄스 페스티벌 월드파이널’과 댄스팀들의 ‘서울 스트릿웨이브’ 공연이 이어진다.
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16일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘서울 글로벌아트나이트 위드(with) 영수증콘서트’에서 시민들이 잔디광장에 앉아 공연을 즐기고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자
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16일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘서울 글로벌아트나이트 위드(with) 영수증콘서트’에서 시민들이 잔디광장에 앉아 공연을 즐기고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자
채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 9일 한글날을 맞아 노원구 하계동 한글비근린공원에서 개최된 ‘제1회 2026 노원한글예술제 돋움’ 현장을 방문해 축제의 성공적인 개최를 축하하고 지역 문화예술인과 구민들을 격려했다. 이번 행사는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하는 뜻깊은 종합 예술축제로, 국내 유일의 한글 비석이자 보물 제1524호로 지정된 노원구 하계동의 ‘이윤탁 한글영비’가 지닌 역사적 및 문화적 가치를 널리 알리고 이를 예술로 승화시키기 위해 기획됐다. 축제의 포문을 연 1부에서는 ‘한글과 예술 포럼’이라는 학술 행사가 진행됐으며, 이어지는 2부에서는 다채로운 한글 기획 전시와 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스는 물론, 지역 청년 예술인들이 함께 꾸민 풍성한 문화공연이 펼쳐져 공원을 찾은 수많은 가족 단위 구민들에게 큰 즐거움과 볼거리를 선사했다. 채 의원은 관계자들의 노고에 감사를 전하며 “이번 한글예술제를 통해 구민들이 일상 속에서 한글의 아름다움과 인문학적 가치를 체감할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 소회를 밝혔다. 이어 채 의원은 “첫발을 내디딘 노원한글예술제가 앞으로 노원구를 대표하는
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16일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘서울 글로벌아트나이트 위드(with) 영수증콘서트’에서 시민들이 잔디광장에 앉아 공연을 즐기고 있다. 2026.10.16 홍윤기 기자
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