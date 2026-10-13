필리핀, ‘아시아 최고의 다이빙 여행지’ 8년 연속 선정

세줄 요약 필리핀이 2026 월드 트래블 어워즈에서 8년 연속 아시아 최고의 다이빙 여행지로 선정됐다. 해변 여행지와 섬 여행지, 관광청 부문에서도 수상했다. 보라카이와 산페르난도시도 각각 주목받았다. 8년 연속 아시아 최고 다이빙 여행지 선정

해변·섬·관광청 부문 동시 수상

보라카이·산페르난도시도 주목

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필리핀이 ‘2026 월드 트래블 어워즈(WTA)’에서 8년 연속 ‘아시아 최고의 다이빙 여행지’로 선정됐다.필리핀 관광부는 지난달 27일 몰디브에서 열린 ‘2026 월드 트래블 어워즈 아시아·오세아니아·인도양 갈라 시상식’에서 필리핀이 총 6개 부문을 수상했다고 13일 밝혔다.필리핀은 아시아 최고의 다이빙 여행지와 함께 ‘아시아 최고의 해변 여행지’에 통산 9번째, ‘아시아 최고의 섬 여행지’에 3년 연속 뽑혔다. 대표 휴양지 보라카이는 ‘아시아 최고의 럭셔리 섬 여행지’에 3년 연속 이름을 올렸으며, 필리핀 관광부는 ‘아시아 최고의 관광청’ 부문에서 통산 4번째 수상했다.팜팡가주 산페르난도시는 필리핀 처음으로 ‘아시아 최고의 문화 도시 여행지’에 선정됐다. 매년 열리는 ‘자이언트 랜턴 페스티벌’을 비롯해 풍부한 문화유산과 전통 공예, 미식, 축제 등이 높은 평가를 받았다.디타 앙가라-마타이 필리핀 관광부 장관은 “이번 수상을 계기로 내년에는 다이빙을 핵심 관광 상품으로 육성할 계획”이라며 “주요 다이빙 명소의 접근성과 교통 편의를 개선하고 홍보를 강화하겠다”고 밝혔다. 이어 관광객 안전을 강화하고 관광업계 종사자 교육과 역량 개발에 투자해 다이빙과 해양 액티비티를 더욱 편리하게 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다고 덧붙였다.