한국 현대사 기록한 사진가 ‘이경모’ 탄생 100주년 기획전… ‘같은 무게의 날들’

-8일 서울 마포구 상상마당 홍대 갤러리에서 열려

-이경모, 여수사건과 한국 전쟁 등 격동의 현대사 현장 누벼

이미지 확대 이경모 작품 닫기 이미지 확대 보기 이경모 작품

이미지 확대 이경모 작품 닫기 이미지 확대 보기 이경모 작품

이미지 확대 이경모 작품 닫기 이미지 확대 보기 이경모 작품

세줄 요약 한국 현대사를 카메라에 담아낸 사진가 이경모의 탄생 100주년 기획전 ‘같은 무게의 날들’이 8일부터 11월 22일까지 서울 상상마당 홍대 갤러리에서 열린다. 미공개 종군 취재 수첩, 친필 서명 빈티지 프린트, 한국전쟁 사진 등 150여 점을 통해 기록자이자 한 인간으로서의 삶을 함께 조명한다. 이경모 탄생 100주년 기획전 서울 개최

미공개 종군 수첩·전쟁 사진 첫 공개

공적 기록과 개인 삶 함께 조명

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

동신대학교 개교 40주년과 한국 현대사의 비극을 카메라에 담아낸 사진가 이경모(1926~2001)의 탄생 100주년을 기념하는 기획전 ‘같은 무게의 날들’이 열린다. 전시는 오는 8일부터 11월 22일까지 서울 마포구 상상마당 홍대 갤러리(3·4·5층)에서 진행된다.이번 전시에서는 동신대학교 이경모카메라박물관이 소장한 사진과 아카이브, 카메라 컬렉션 중 선별된 150여 점을 선보인다. 1946년 호남신문사 사진부장으로 언론계에 첫발을 내디딘 이경모는 여수·순천 사건과 한국전쟁 등 격동의 현대사 현장을 종군 취재하며 한국 사진사에 굵직한 족적을 남겼다.전시명 ‘같은 무게의 날들’은 역사적 순간을 기록해 온 사진가로서의 시간과 가족과 함께한 개인의 일상이 한 사람의 삶 속에서 동일한 무게를 가진다는 의미를 담았다. 공적 기록과 사적 풍경을 함께 배치해, 역사의 기록자를 넘어 ‘ 인간 이경모’의 삶을 입체적으로 조명하는 데 초점을 맞췄다.특히 그동안 일반에 공개되지 않았던 희귀 사료들이 대거 첫선을 보인다. 한국전쟁 당시인 1950년 7월부터 11월까지 그가 직접 작성한 취재 수첩이 공개돼 기록의 절박했던 현장과 사진가의 시선을 보다 생생하게 들여다볼 수 있다.이와 함께 이경모의 친필 서명이 담긴 빈티지 프린트, 미공개 한국전쟁 사진, 1960년대 산업화 시기 및 당시 중산층의 생활상, 전쟁 직후의 문화재 사진 등도 함께 펼쳐진다. 그를 가까이서 지켜본 인물들의 인터뷰 영상과 개인 아카이브도 첫 공개되며, 탄생 100주년을 기념한 작품집도 함께 발간된다. 아울러 해방 이후부터 한국전쟁까지 그가 시대별로 사용했던 카메라와 소장했던 세계 각국의 희귀 카메라 컬렉션을 통해 카메라 기술의 발전 과정과 사진 매체의 변천사도 한눈에 살필 수 있다.이번 기획전은 서울 전시를 마친 뒤 광주 국립아시아문화전당(ACC)과 부산 고은사진미술관에서 순회전으로 이어질 예정이다.전시는 월요일을 제외한 매일 오전 11시부터 오후 7시까지 무료로 관람할 수 있으며, 개막일인 8일은 초청자에 한해 입장할 수 있다. 상세 정보는 KT＆G 상상마당 홈페이지와 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.