문화 [포토] ‘다국적’ K팝 댄스 입력 2026-10-06 15:31 수정 2026-10-06 15:31 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/life/2026/10/06/20261006801002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 고려대학교 한국어센터 설립 40주년을 맞아 6일 서울 성북구 고려대학교 한국어교육관에서 열린 ‘한국어 주간’ 페스티벌에서 다국적 학생들이 K팝 댄스를 배우고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 고려대학교 한국어센터가 설립된 지 몇 년이 되었나요? 30년 40년