출범 100일 전남광주통합특별시, ‘시민음악회’로 새출발 기념

15일 오후 7시30분 예술의전당에서 기획공연 ‘인투 더 뉴 월드’ 개최

전남광주·목포시향, 카메라타전남 등 전남광주연합오케스트라 협연

‘춤추는 지휘자’ 백윤학 지휘·가이드 안인모·피아노 손세혁 등 참여

오페라 서곡·협주곡·가곡·아리아 등 다양한 레퍼토리로 새희망 전달

이미지 확대 전남광주통합특별시 출범 100일 기념 시민음악회 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 출범 100일 기념 시민음악회 포스터.

세줄 요약 전남광주통합특별시 출범 100일을 맞아 오는 15일 예술의전당 대극장에서 시민음악회 ‘인투 더 뉴 월드’가 열린다. 연합오케스트라와 백윤학 지휘자, 손세혁·이재식 등이 참여해 친숙한 명곡과 클래식으로 화합과 희망의 메시지를 전한다. 출범 100일 기념 시민음악회 개최

연합오케스트라와 백윤학 지휘 참여

화합·새 출발 메시지 담은 프로그램

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전남광주통합특별시 출범 100일을 맞아 통합의 의미를 되새기고 새 출발을 축하하는 ‘시민음악회’가 열린다.전남광주통합특별시 예술의전당은 5일, 통합특별시 출범 100일 기념 시민음악회 ‘인투 더 뉴 월드(Into the New World)’를 오는 15일 오후 7시30분 예술의전당 대극장에서 개최한다고 밝혔다.지역민에게 화합과 연대의 메시지를 전달하고, 일상 생활에 풍요로운 문화적 여운과 예술적 활력을 불어넣기 위해 친숙한 명곡의 감동과 정통 클래식의 깊이 있는 울림을 선사할 예정이다.지휘는 ‘춤추는 지휘자’로 잘 알려진 백윤학이 맡는다. 서울대학교 전기공학부와 작곡과(지휘 전공)를 졸업하고 미국 커티스음악원과 템플대학교에서 수학한 백 지휘자는 콘서트와 오페라를 아우르는 무대에서 활동해왔다.이번 무대에서는 전남광주통합특별시립교향악단, 목포시립교향악단, 카메라타전남 단원들로 구성된 전남광주연합오케스트라와 함께 화합의 선율로 작품의 극적인 에너지와 섬세한 음악적 표현을 이끌어낸다.피아니스트이자 작가, 클래식 해설가로 활동 중인 안인모는 콘서트 가이드로 참여해 곡의 배경과 음악적 특징을 알기 쉽게 전달한다.공연의 첫 무대는 토마의 오페라 ‘레이몬드’ 서곡으로 막을 연다. 이어 2026 프라하 봄 국제음악콩쿠르 1위와 3개 부문 특별상을 수상하며 세계 무대에서 주목받은 피아니스트 손세혁이 리스트의 ‘피아노 협주곡 제1번’을 협연한다.후반부에는 우리 민족의 기상을 웅장한 오케스트라로 풀어낸 최성환의 ‘아리랑 환상곡’이 연주돼 통합의 감동을 더할 예정이다. 이어 테너 이재식이 김규환의 가곡 ‘남촌’과 푸치니 오페라 ‘투란도트’의 대표 아리아 ‘공주는 잠 못 이루고(Nessun dorma)’를 열창하며 희망찬 메시지를 전한다.공연의 대미는 드보르작의 교향곡 제9번 ‘신세계로부터’ 중 가장 널리 알려진 4악장(Allegro con fuoco)이 장식한다. 강렬한 금관의 도입부와 긴장감 넘치는 전개가 돋보이는 작품으로, 힘찬 오케스트라의 울림을 통해 하나 된 전남광주통합특별시가 열어갈 ‘새로운 세계’를 향한 비전과 기대를 담을 예정이다.