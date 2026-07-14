대전시 블로그 ‘네이버 메이트’ 2달 연속 선정

올해 6월까지 누적 인용 수 227만회 최상위권

이미지 확대 광역자치단체 네이버 AI 브리핑 인용 순위. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 광역자치단체 네이버 AI 브리핑 인용 순위. 대전시 제공

세줄 요약 대전시 공식 블로그가 네이버 메이트 국내 여행 부문에 6월에 이어 7월에도 선정됐다. 1~6월 AI 브리핑 누적 인용 수 227만 회를 기록하며 전국 광역자치단체 중 최상위권 콘텐츠 경쟁력을 보여줬다. 시는 시민 공감형 콘텐츠를 더 발굴해 도시 인지도와 관광 효과를 높일 계획이다. 네이버 메이트 국내 여행 부문 2개월 연속 선정

AI 브리핑 누적 인용 227만 회, 최상위권 기록

시민 공감형 콘텐츠로 대전 매력 확산 기대

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대전시 공식 블로그가 ‘네이버 메이트’ 국내 여행 부문에 2개월 연속 선정됐다.14일 시에 따르면 대전시 블로그는 1~6월까지 인공지능(AI) 브리핑 누적 인용 수 227만 회를 기록하며 6월에 이어 7월에도 국내 여행 부문 네이버 메이트에 선정됐다. 전국 광역자치단체 중 최상위권으로, 대전의 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.네이버 메이트는 AI 브리핑에 활용되는 양질의 콘텐츠를 제작해 이용자와 소통하는 크리에이터를 매달 선정·지원하는 프로그램이다. 콘텐츠의 인용 횟수와 서비스별 운영 기준 등을 종합 평가한다.구독자 4만 200여 명을 보유한 시 블로그는 시정 소식과 소셜미디어 기자단이 취재한 콘텐츠를 통해 시민의 시선으로 바라본 대전의 다양한 매력을 소개하고 있다. 이를 통해 대전의 관광·문화 콘텐츠가 네이버 검색 환경에서 활용되며 지역의 매력을 알리는 창구 역할을 하고 있다.네이버 메이트 선정을 통해 대전의 도시 인지도 제고와 시정·관광 효과를 더욱 높일 것으로 기대된다.허태정 대전시장은 “시민들이 공감할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속 발굴해 대전의 매력과 시정을 더욱 효과적으로 전달할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.