이제영 시인, 시집 ‘사랑, 은혜, 감사, 행복’ 출간

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동릉 이제영 시인이 인간 존재의 가장 순수한 응답을 담아낸 시집 ‘사랑, 은혜, 감사, 행복’(시간의물레)을 펴냈다고 17일 밝혔다. 이번 시집은 ‘시간의물레 시선 30’ 시리즈로, 불완전한 삶 속에서 인간의 한계를 넘어서는 은혜와 감사의 울림을 전한다.저자는 “사랑은 인간 존재의 뿌리이며, 은혜는 그 사랑이 세상 속에서 흘러가는 방식”이라고 정의한다. 시집 전반에는 이러한 은혜를 받아들이는 ‘감사’의 태도와, 그 모든 흐름이 어우러져 결실을 맺는 ‘행복’의 순간들이 정밀하게 묘사되어 있다.특히 이번 시집은 단순히 감정을 기록하는 데 그치지 않고, 독자 스스로 삶의 길을 찾게 만드는 ‘질문’을 던지는 것이 특징이다. “지금 사랑하고 있는가, 행복한가?”라는 근원적인 물음을 통해 독자가 스스로의 내면을 비추는 등불을 찾도록 돕는다.시인은 “삶은 언제나 불완전하지만 그 속에서도 사랑과 은혜는 여전히 흐르고 있다”며 “이 시집이 삶을 새롭게 바라보게 하는 힘이 되고, 독자들에게 작은 위로와 용기를 주는 마중물이 되길 소망한다”고 전했다.